Tra le cause di morte per malattia, in Italia primeggiano quelle per malattie cardiovascolari, cerebrovascolari e tumori. La medicina si impegna ogni giorno per abbassare le percentuali di mortalità ricondotte a queste malattie. I consigli generali dei medici, per mantenere il corpo in salute e diminuire i rischi, sono seguire una buona dieta e fare attività fisica.

Abbiamo analizzato altre volte i possibili benefici dello sport sul benessere del nostro fisico. Oggi entriamo nel merito di una nuova ricerca, che sembrerebbe ampliare gli orizzonti di tali benefici. Infatti, dei ricercatori giapponesi avrebbero scoperto un’attività che, se svolta con costanza, diminuirebbe i rischi di mortalità legati a qualsiasi malattia non trasmissibile. Tra queste, ci sono anche tumori, malattie cardiovascolari e diabete.

Potrebbe prevenire tumori, malattie cardiovascolari e diabete chi svolge questa attività per 60 minuti alla settimana

Chi si allena con costanza in palestra per rafforzare la muscolatura sarà felice di conoscere i risultati ottenuti da una nuova autorevole ricerca. I ricercatori della Tohoku University Graduate School of Medicine di Sendai (Giappone) avrebbero scoperto grandi benefici dovuti all’allenamento di forza muscolare. Secondo gli esperti, chi svolge questa attività diminuirebbe i rischi di malattie non trasmissibili e i relativi tassi di mortalità.

Per arrivare a tali risultati, i ricercatori hanno analizzato i dati di precedenti studi prospettici. Questi studi esaminavano le possibili correlazioni tra allenamento di forza muscolare ed effetti sanitari, su soggetti privi di malattie gravi pregresse. Dall’analisi sarebbe emersa una riduzione del rischio di mortalità per qualsiasi causa compresa tra il 10% e il 17%.

Il tasso di mortalità diminuirebbe con un abbonamento in palestra

I ricercatori affermano che un costante allenamento di rinforzamento muscolare potrebbe ridurre tutti i rischi legati a malattie non trasmissibili. Dunque, allenarsi in palestra con i sovraccarichi potrebbe prevenire tumori, malattie cardiovascolari e diabete.

La ricerca assume importanza scientifica dal momento che prima d’ora nessuno aveva legato l’attività di rafforzamento muscolare al rischio di alcuni tipi di tumore. Tra questi: tumore al colon, ai reni, alla vescica e al pancreas. Ebbene, la ricerca giapponese include anche queste forme di cancro nella scoperta.

Secondo gli esperti, la riduzione massima dei rischi di malattie cardiovascolari (che tocca quota 20%) si otterrebbe con 30-60 minuti di allenamento a settimana. Lo stesso discorso varrebbe anche per il diabete. Infine, gli esperti chiosano dicendo che i benefici potrebbero aumentare combinando all’allenamento di forza muscolare l’allenamento aerobico.

