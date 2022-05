Le stelle sembrano confermare che per l’Ariete sarà un’estate all’insegna del successo. Così come per altri due segni, 1 che rispetta le previsioni, mentre l’altro assomiglia al classico outsider sportivo. Visto che in questo periodo dell’anno stiamo affrontando parecchie spese, tra cui quelle delle meritate vacanze, non sarebbe male qualche entrata straordinaria. Poco importa se arrivi dal lavoro o da qualche vincita alle varie lotterie, l’importante sarebbe per una volta non avere tribolazioni economiche. Non sempre però le stelle indicano semplicemente la via del successo e del denaro.

Ci sono anche l’amore e le amicizie, la salute e le cattive notizie. Gelosia, irascibilità, invidia fanno tutte parte dell’oroscopo e possiamo trovarle di fronte a noi e nelle persone che frequentiamo. Non la solita e monotona cascata di denaro su questi 2 segni, con un’estate da vivere alla grande. Attenzione, quindi a tutto ciò che completa il discorso denaro, andando a vedere nell’oroscopo dei prossimi giorni le possibili sorprese per questi 2 segni.

La novità bussa alla porta ma il Cancro non apre

Parlando di novità, il segno che probabilmente ne avrebbe di più, è il Cancro. Paradossale come le stelle prevedano che proprio nel suo mese, questo segno avrebbe degli importanti cambiamenti. Usiamo il condizionale, perché il Cancro non sembra molto propenso a salire sulla ruota della fortuna. Preferisce concentrarsi sugli affetti e sugli amori, progettando cose più concrete assieme alla famiglia. È proprio il caso in cui si sceglie la strada certa e non si cede a quella nuova. Sono decisamente migliori le prospettive future in campo amoroso, anche per i single.

Non la solita e monotona cascata di denaro su questi 2 segni che nei prossimi giorni si troveranno alle prese con sorprese di ogni genere per l’influenza di Giove e Venere

Un altro segno che in questo momento sembra seppellire l’ascia di guerra, come facevano i Pellerossa è l’Acquario. Dalla seconda metà del mese di giugno potrebbero arrivare delle importanti proposte economiche, legate al talento dimostrato in campo professionale. Venere dona seduzione in amore, dove i single avranno parecchie opportunità, per un’estate che si prospetta “caliente”. Col lavoro che si stabilizza e l’amore che si rinnova, potrebbe essere anche il momento di fare progetti importanti come la casa dei sogni. Giove e Venere sono allineati in questa missione, garantendo all’Acquario il loro appoggio incondizionato.

