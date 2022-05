La cucina italiana è composta da ricette semplici che si tramandano di generazione in generazione. La nostra tradizione culinaria vanta una serie di piatti apprezzati in tutto il Mondo. La pasta è uno tra gli alimenti preferiti dagli italiani. Corta, lunga, preparata in casa o comprata al supermercato. È molto versatile e può essere condita in tantissimi modi. Pensiamo ad uno spaghetto insaporito con dei semplici pomodorini e basilico. Ma non dimentichiamo i piatti più elaborati, come i cannelloni ripieni e al forno della domenica.

Non sarà più la solita pasta e piselli se aggiungiamo questo ingrediente gustoso invece dei soliti prosciutto cotto e panna

Sono tantissimi gli alimenti che possono essere abbinati alla pasta. Carne, pesce, verdure. Anche i legumi sono molto apprezzati. A tal proposito, dobbiamo assolutamente parlare di un piccolo legume primaverile dal sapore dolce e dalla consistenza tenera. Ci riferiamo ai piselli, un alimento leggero e facilmente digeribile.

Possiamo trovarli secchi, surgelati, precotti in scatola o in vetro. Ma in questo periodo consigliamo di acquistarli freschi. I piselli freschi possono essere mangiati anche crudi, ma spesso vengono lessati o preparati al vapore. Se pensiamo alla pasta con i piselli, ci viene subito in mente l’abbinamento con la panna e il prosciutto cotto. Un primo piatto semplice da preparare anche da chi ha poca dimestichezza con la cucina. Ma al posto di questi due ingredienti, possiamo anche aggiungere un altro alimento molto gustoso e spesso utilizzato: la provola. La dolcezza dei piselli si sposa perfettamente con la sapidità di questo formaggio.

Ingredienti:

300 g di pasta corta;

600 g di piselli freschi;

150 g di provola;

1 cipolla;

olio EVO q.b.;

sale e peperoncino q.b.

Procedimento

Iniziamo la ricetta facendo scaldare l’olio EVO in una padella e soffriggiamo la cipolla. Aggiungiamo i piselli freschi, copriamo con l’acqua bollente e lasciamo cuocere fino a quando non si saranno ammorbiditi. Aggiustiamo di sale e aggiungiamo il peperoncino. Nel frattempo, in abbondante acqua salata, lessiamo a mezza cottura la pasta. Una volta pronta, scoliamola e uniamola ai piselli. Aggiungiamo la provola e mantechiamo fino a quando non si sarà completamente sciolta. La pasta e piselli deve risultare cremosa e non acquosa. Serviamola ancora ben calda e fumante. Aggiungendo la provola, non sarà più la solita pasta e piselli.

