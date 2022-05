Nella vita si fanno moltissimi investimenti. Alcuni li facciamo unicamente per diventare più ricchi, come l’acquisto di qualche titolo sul mercato azionario o quando compriamo una casa per affittarla. Altri invece li scegliamo non per diventare più ricchi ma per migliorare il nostro stile di vita. Ad esempio, pensiamo alla scelta di comprare una macchina più spaziosa e performante o quando scegliamo gli arredi per la nostra casa come per il bagno. Gli investimenti sono sempre delle spese e alcune, nel lungo periodo, sono davvero importanti. Infatti, sembra davvero incredibile, ma non la macchina e nemmeno la casa, ma la spesa più importante per una famiglia italiana sono i figli.

L’indagine degli esperti

L’associazione Federconsumatori non ha dubbi. Infatti, i suoi esperti hanno recentemente pubblicato uno studio in cui affermano che mantenere un figlio fino alla sua maggiore età tocca i 200.000 euro in media. L’osservatorio di Federconsumatori sottolinea subito un punto fondamentale, ovvero che questa cifra è una media. Infatti, ci sono le famiglie con reddito alto che riescono a spendere addirittura più di 300.000 euro per un figlio.

Alcuni potrebbero pensare che con la pandemia il costo per mantenere un figlio sia diminuito, ma non è così. Infatti, la diminuzione di alcune spese, come i trasporti o le associazioni sportive e musicali, è controbilanciata dall’aumento della spesa per altri fattori, come l’alimentazione o la cura della persona e l’educazione.

Non la macchina e nemmeno la casa, ma questa è la spesa più grande delle famiglie italiane

Naturalmente, ci sono famiglie che spendono molto di meno per i figli. Ma questo dato dimostra chiaramente che il costo di un figlio è l’investimento maggiore che mediamente le famiglie italiane fanno. Inoltre, questo dato ci dice che per le famiglie monoparentali il peso relativo al costo di un figlio è molto alto, così come per le famiglie a basso reddito.

Una famiglia che guadagna poco più di 20.000 euro lordi spende per i figli in media poco più di 100.000 euro, che comunque è un valore comparabile e anche superiore al costo di una casa. Le famiglie che hanno un reddito medio, invece, spendono proprio 200.000 euro, come detto in precedenza. Questo dato fa anche riflettere sulle scelte future delle famiglie italiane in cui ci si aspetta un crollo della natalità.

Approfondimento

Finalmente svelato il segreto per risparmiare tantissimi soldi e tenersi sempre in forma