La preparazione delle pietanze comincia dal supermercato con l’acquisto degli alimenti. Si cerca sempre di risparmiare, pur comprando dei prodotti di qualità. Quando poi si arriva a casa si mette tutto sul fuoco e lì il consumo incide sulla bolletta.

Sia che cuciniamo a gas o a induzione, rischiamo di pagare una fattura molto salata. La cosa migliore sarebbe di poter cucinare, senza che gas ed elettricità incidano molto sulla bolletta.

Molti utilizzano il gas per cucinare o l’energia elettrica con i piani a induzione. Ambedue però sono soggetti agli aumenti di prezzo, dovuti alla situazione internazionale. Sarebbe così opportuno poter trovare un modo di cuocere, che ci faccia risparmiare sull’utilizzo di gas ed elettricità.

Ora che si avvicina l’estate si cominciano a preferire i piatti poco calorici. In effetti il corpo non sente più la necessità di dover acquisire tante calorie.

Fra i piatti dell’estate ci sono il riso e la pasta fredda all’insalata. Una pietanza che si compone come si vuole, secondo i propri gusti. La base è cuocere il riso oppure la pasta. Una volta scolata e fatta raffreddare si condisce in modi diversi. C’è chi ama aggiungere pomodori, olive, pezzetti di formaggio o pezzetti di mozzarella, spezie mediterranee ecc.

Consumiamo molto gas ed elettricità per cucinare, ma potremmo risparmiare più della metà ottenendo piatti anche più gustosi

Utilizzare questi piatti freddi significa già risparmiare un pochino in più. Impieghiamo infatti gli alimenti che non richiedono cottura. Certo rimane il dover cuocere la pasta o il riso. Anche per questi vi sono dei trucchetti, che potrebbero farci risparmiare su gas o sull’elettricità. Abbiamo l’abitudine di cucinare facendo bollire pasta e riso. Anzi in alcune tradizioni, se il bollore non è forte, sembra che la pasta non venga ben cotta. Infatti consumiamo molto gas ed elettricità per cucinare.

Invece basterebbe portare in ebollizione l’acqua, gettare la pasta in pentola e poi abbassare al minimo la fiamma. Infatti la pasta può cuocere tranquillamente fra gli 80 e 100 gradi, senza necessità di dover alzare la fiamma. Di per sé se si avesse una buona chiusura di coperchio, si potrebbe addirittura spegnere il gas. La pasta si cuocerebbe ugualmente, solamente con dei tempi più lunghi. Risparmieremo così parecchio gas ed elettricità per cucinare.

Unificare la cottura

Un altro sistema per risparmiare è di unificare la cottura. Se stessimo cucinando dei legumi, potremmo scegliere quelli già cotti di scatola. Anche le lattine di tipo biologico costano poco. Si versano i fagioli precotti in pentola, con un po’ più di acqua. Si condiscono come siamo soliti e si fanno cuocere per una decina di minuti. Poi si versa la pasta insieme ai fagioli. Si fanno così cuocere i fagioli insieme alla pasta, aggiungendo acqua se occorre.

Il risultato sarà di aver risparmiato tantissimo gas, utilizzando i fagioli in scatola. Avremmo risparmiato tutto il gas della cottura della pasta, unificandola con quella dei fagioli. Alla fine il gusto sarà molto più accentuato e mantecato, grazie a questa cottura unificata.

