Alle porte di Milano si cercano candidati da assumere nel pubblico impiego a tempo indeterminato e con stipendi di tutto rispetto

Per lavorare in banca in uno dei 5 profili più richiesti basta procedere tramite candidatura spontanea. Per lavorare nel pubblico, invece, il sentiero da percorrere rimanda ai concorsi pubblici.

In questa sede vedremo alcuni bandi indetti di recente da Enti locali e aziende dello Stato site in Lombardia (soprattutto l’hinterland milanese). I posti messi a concorso saranno quasi sempre a tempo indeterminato. Le Gazzette Ufficiali (G.U.) di riferimento, infine, saranno la n. 41 e la n. 42.

Entriamo nel vivo, dunque, anticipando che alle porte di Milano si cercano candidati da assumere nel pubblico impiego.

Le assunzioni a tempo indeterminato previste da alcune aziende pubbliche lombarde

Tra i bandi che incontriamo sulla G.U. del 24 maggio (n. 41), 2 rimandano al Comune di Cesano Maderno. Si ricerca un comandante di polizia locale e un istruttore direttivo (cat. D) per l’area servizi amministrativi e finanziari. Le assunzioni sono a tempo indeterminato e le domande vanno inviate entro il 23 giugno.

Stessi termini anche per i bandi dei Comuni di Como, Dalmine, Paullo e Pessano con Bornago. Si ricercano, nell’ordine, un educatore servizi per la prima infanzia (cat. C), un insegnante scuole dell’infanzia (cat. C) più un dirigente della Direzione 1 (servizi istituzionali). A Paullo occorre un istruttore programmazione e controllo di gestione (cat. D) e a Pessano un istruttore direttivo tecnico (cat. D) e un agente di polizia locale (cat. C).

Il bando della Provincia di Bergamo riguarda 3 istruttori tecnici, cat. C, di cui 2 posti riservati ai militari volontari. Il bando della Regione, invece, ricerca uno specialista area amministrativa, cat. D, per la Delegazione a Bruxelles della Giunta della Lombardia.

Tra i bandi indetti dalle strutture sanitarie ne segnaliamo 3 su tutti:

l’ASST di Garbagnate Milanese ricerca 40 infermieri (cat. D) a tempo indeterminato;

l’ASST della Valle Olona di Busto Arsizio ricerca 8 unità complessive. Esse sono divise tra 3 assistenti sociali, 2 assistenti sanitari, un dirigente medico e 2 coadiutore amministrativo senior (cat. B).

la Fondazione IRCCS “Carlo Besta” ricerca 3 collaboratori professionali (a tempo determinato: 5 anni) e un dirigente amministrativo.

Per tutti i bandi su citati i termini di candidatura sono fissati al 23 giugno.

Alle porte di Milano si cercano candidati da assumere nel pubblico impiego a tempo indeterminato e con stipendi di tutto rispetto

Anche la G.U. n. 42 del 27 maggio è ricca di bandi indetti da diverse strutture sanitarie della Lombardia.

L’ASST della Brianza di Vimercate 9 dirigenti medici in varie discipline. Vale a dire 3 in cardiologia, 2 in neuropsichiatria infantile, 3 in pediatria e 1 in chirurgia toracica. Per candidarsi c’è tempo fino al 26 giugno. Tra i requisiti di ammissione alle selezioni ricordiamo il possesso della laurea in Medicina, l’iscrizione all’Albo e la specializzazione attinente al profilo messo a concorso.

L’ASST di Lecco ricerca 4 dirigenti medici e un operatore tecnico senior, categoria B-BS, per il servizio di portineria e centralino. Anche questi termini di candidatura sono per il 26 giugno.

Infine sono 9 i posti messi a bando dall’ASST di Pavia. Si ricercano 7 dirigenti medici (varie discipline), un assistente amministrativo, categoria C, e un ortottista, categoria D. Come per i bandi precedenti, i termini di candidatura sono per il 26 giugno.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati alle selezioni a prendere visione integrale del bando di riferimento per tutti gli opportuni dettagli.

