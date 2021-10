Anche se sono tra i migliori cuochi del Mondo, tantissimi italiani preferiscono mangiare fuori invece che a casa. Secondo un rapporto della Coldiretti risalente al 2015, la spesa complessiva annua per i ristoranti è stata di 76 miliardi di euro. Parliamo del 35% di tutti i soldi investiti dai consumatori in quell’anno, e i numeri (Covid 19 a parte) non sono destinati a diminuire. Dal 2005, la frequentazione di ristoranti, bar e pizzerie è cresciuta di circa il 30%.

Sebbene, a guardare i dati, sembra trattarsi di un vero e proprio fenomeno culturale, mangiare fuori costa caro in termini economici. Non tutte le famiglie possono permettersi di investire le cifre descritte dai trend. Le strade sono due: o rinunciano a mangiar fuori o si affidano ai nuovi metodi per risparmiare. Infatti, esistono app che ci permettono di sfruttare offerte speciali, risparmiando fino all’80% quando andiamo a pranzo o cena fuori o quando ordiniamo da asporto.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO POTENZIALE FINO AL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Ecco 5 utilissime app per mangiare al ristorante e ordinare d’asporto spendendo fino all’80% in meno

Quelle che elenchiamo di seguito sono tutte app a tema culinario. Scaricandole gratuitamente sul nostro telefono possiamo tenere d’occhio offerte proposte dai ristoranti della zona.

La prima app è The Fork, piattaforma disponibile sia per Android che per iOS, che permette di prenotare gratuitamente i ristoranti affiliati (oltre 7.000). Sulla piattaforma sono spesso presenti sconti e promozioni, in base ai quali possiamo scegliere dove mangiare. Gli sconti sono solitamente del 30%, ma possono arrivare anche al 50%. Inoltre, chi si iscrive accumula punti man mano che utilizza l’applicazione. I punti accumulati generano ulteriori sconti.

Proseguiamo con Easy Dinner, un’applicazione che permette di scegliere in base ai nostri desideri tra circa 1.100 ristoranti. Anche questa piattaforma offre promozioni ai suoi clienti, che partono da un minimo del 20% andando a salire.

Mi Siedo, invece, è una piattaforma la cui app è scaricabile dal sito ufficiale. Permette di prenotare ristoranti usufruendo di sconti speciali. In più, permette di accumulare punti che si trasformano in voucher da 15-25 e 50 euro.

Chiudiamo con Stin Jee e MYO, ed ecco 5 utilissime app per mangiare al ristorante e ordinare d’asporto spendendo fino all’80% in meno. La prima è un’applicazione che sfrutta il GPS del cellulare per trovare i locali più vicini che offrono sconti per mangiare. La seconda, che attualmente funziona nelle principali città italiane, espande l’offerta anche a wine e cocktail bar. Utilizzandola possiamo risparmiare fino all’80% sulle bevute.

Approfondimento

Come ritrovare se stessi nella difficoltà: spiccano le app di yoga