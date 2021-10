Con Vimi Fasteners è proprio il caso di allacciare le cinture di sicurezza, in arrivo sono previsti forti movimenti direzionali. Come si vede dal grafico, infatti, da ormai molte settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 1,58 euro – 1,66 euro. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli indicati potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Al rialzo l’obiettivo più vicino si trova in area 2,22 euro (I obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale superiore a questo livello, poi, potrebbe fare scattare un ulteriore allungo rialzista verso gli obiettivi successivi indicati nel riquadro rosso in alto. La massima estensione del rialzo, quindi, si trova in area 4,02 euro per un potenziale rialzo del 145%.

Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino passa per area 1,24 euro. Quelli successivi, invece, si trovano in area 0,685 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 0,14 euro (III obiettivo di prezzo).

Vista l’incertezza che circonda il titolo, è possibile capire in anticipo quale dei due scenari, tra il rialzista e il ribassista, è quello favorito?

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo è valutato a 0.84 volte il suo fatturato del 2021, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Se poi si passa al rapporto prezzo/utili futuri o al Price to Book ratio scopriamo che, anche secondo questi indicatori, le azioni Vimi Fasteners sono molto sottovalutate. Anche il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una forte sottovalutazione, superiore al 40%.

Infine, anche gli analisti che coprono il titolo hanno un consenso comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione superiore al 50%.

VIMI Fasteners (MIL:VIM) ha chiuso la seduta del 26 ottobre invariato rispetto alla seduta precedente chiudendo a quota 1,64 euro.

Time frame settimanale

