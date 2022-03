Quando allo specchio vediamo quella neve bianca sui capelli ci viene subito voglia di lavarli di nuovo. Però non basta un comune lavaggio, perché la forfora si può presentare anche sui capelli puliti.

Spesso accompagnata da prurito e fastidio, può far sentire veramente disagio e trovare una soluzione diventa una necessità.

Bisogna sapere che la cura dei capelli parte dai prodotti giusti. È quindi fondamentale usare lo shampoo adatto al tipo di capello. Per lavare i capelli grassi, ad esempio, bisognerebbe usarne uno delicato a cui aggiungere un profumato ingrediente purificante.

Anche per eliminare la forfora lo shampoo fa la differenza. A prescindere dalla marca che si sceglie, saranno da preferire i prodotti più delicati, possibilmente con pH neutro, per non aggredire i capelli.

Vediamo ora due rimedi naturali che potrebbero aiutare.

Due rimedi naturali per eliminare la forfora dai capelli anche senza aceto e bicarbonato

Se si vuole risparmiare sui trattamenti costosi per capelli, si potrebbero prima provare dei rimedi naturali non aggressivi contro la forfora. Ce ne sono diversi che potrebbero essere d’aiuto e tra questi si consigliano la salvia e il rosmarino.

Basterà preparare un comunissimo infuso facendo bollire un po’ di acqua a cui aggiungere l’ingrediente scelto.

Prima di applicare l’infuso sui capelli, bisogna lasciarlo raffreddare. Dopo aver fatto il normale shampoo, l’ultimo risciacquo si potrà fare con l’infuso, massaggiando la cute con delicatezza.

Questo metodo è veramente efficace per via delle qualità degli ingredienti e le loro proprietà, che possono aiutare a ridurre la forfora.

Come liberarsi della forfora con gli oli essenziali

Un altro metodo prevede di usare gli oli essenziali, ingredienti adatti per molti utilizzi per il corpo e i capelli, ma non solo. Alcuni servono, ad esempio, per avere un bucato profumatissimo anche senza aggiungere altri prodotti.

Se usati sui capelli, invece, potrebbero aiutare sia a diminuirne l’unto sia a combattere la forfora. In particolar modo, gli oli essenziali di tea tree, lavanda, limone e rosmarino sarebbero i più efficaci a questo scopo.

Per una soluzione facile e rapida, si possono aggiungere direttamente allo shampoo delicato che si usa comunemente. Basta mettere nel flacone qualche goccia dell’essenza scelta, agitare bene e applicare sui capelli, lasciando agire il prodotto per qualche minuto prima di risciacquare.

In alternativa, si può fare un massaggio alla cute con l’olio essenziale scelto. In questo caso, andrà diluito in un altro tipo di olio per capelli, come quello ai semi di lino ad esempio. Dopo aver massaggiato delicatamente la cute, finché il prodotto non sarà del tutto assorbito, si potrà procedere col comune shampoo.

Oltre ai due rimedi naturali per eliminare la forfora, sui capelli molto grassi si potrà usare un altro prodotto naturale per mantenerli puliti a lungo.