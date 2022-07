Se ci sentiamo giovani e pieni di energia e vogliamo recuperare il tempo perso negli ultimi anni, possiamo regalarci una bella vacanza con gli amici. Certo la crisi non aiuta. È probabile che il nostro desiderio sia allontanarsi dall’Italia e cambiare Continente. Se non abbiamo il capitale necessario, possiamo scegliere delle località europee adatte per un viaggio adrenalinico.

È possibile viaggiare con gli amici, risparmiare e divertirsi se abbiamo ben in mente il tipo di vacanza che vogliamo organizzare. Per esempio, per divertirsi e fare festa tutte le sere la città di Dublino ha molte proposte e non è irraggiungibile. Sono diversi i pacchetti all inclusive presenti on line e possiamo scegliere l’opzione che più soddisfa le nostre necessità economiche. Luglio e agosto sono i mesi migliori in cui visitare la città perché il clima è mite rispetto a settembre o all’autunno.

Programmi variegati

In 4 giorni possiamo girare la città e visitare i numerosi pub in cui la Guinness e tante altre birre vengono servite insieme a piatti di stufato e manzo speziato. La musica tradizionale, popolare e rock, poi, è ovunque sempre dal vivo per emozionarci e divertirci allo stesso tempo.

Non in Italia ma all’estero potremmo trascorrere momenti indimenticabili con i nostri amici condividendo esperienze speciali. Non è necessario avere grandi capitali per farlo. Molti posti ci fanno risparmiare e sono tutti da scoprire come per esempio l’Andalusia, regione magica in grado di sorprenderci. Dalla musica popolare irlandese al flamenco, dai pub alla cultura araba e alle corride.

Questi viaggi sono in grado di regalarci tante emozioni. A partire da 700 euro possiamo fare un giro di uno scorcio bellissimo della Spagna viaggiando in auto o in treno e vedendo città come Malaga, Granada, Cordova e Siviglia.

Non in Italia ma all’estero 3 luoghi per vacanze economiche con amici

Alternare il mare alle visite dei musei per vedere i capolavori di Picasso e finire la serata in discoteca è il programma top di questi luoghi. Un’offerta turistica completa che non deluderà nessuno. Un sogno da realizzare.

Se siamo tipi avventurosi e ci piace il surf, il paracadutismo e le arrampicate, Biarritz e la Cote des Basques sono luoghi turistici che fanno per noi. Siamo al confine tra la Spagna e la Francia e queste località si trovano in una posizione incredibile tra il mare e la montagna. Immersi nella natura, le possibilità sono tantissime.

Plage Miramar, Cote des Basques e Grand Plage sono spiagge che hanno ospitato in passato i mondiali di surf. Le onde non sono pericolose è il mare è adatto anche per chi è un principiante e vuole imparare. Ma se vogliamo onde potenti possiamo spostarci a Anglet, protetta dai venti, propone muri d’acqua da domare alti 3 metri. Da non perdere anche il mare a Les Cavaliers, la più spettacolare delle spiagge.

