Finalmente possiamo riprendere a viaggiare con le tratte lunghe verso destinazioni esotiche. La situazione sanitaria rientra pian piano nella normalità. I tanti mesi di chiusura forzata potrebbero averci fatto risparmiare e, se siamo in grado di affrontare lo sforzo, regalarci una vacanza speciale nel mese di agosto non sarebbe affatto male.

Certo le mete non mancano. Per esempio, se stiamo cercando un clima mite, il continente africano offre svariate possibilità. La Tanzania ad agosto è consigliata da diversi operatori turistici e online ci sono offerte all inclusive che potrebbero fare gola a tanti. La Repubblica Unita di Tanzania si trova nella parte orientale del Continente al confine con Kenya e Uganda. Dal 1 giugno 2022 non è più richiesto il Green Pass per entrare nel Paese e per rientrare in Italia.

Scorci di paesaggi che cambiano

Lontano dall’Italia e fuori dall’Europa, Zanzibar è uno dei posti più esotici a cui possiamo pensare per un viaggio a lunga gittata. Il costo non è dispendioso, infatti con 1.300 euro possiamo programmare una permanenza di 10 giorni e trovare pacchetti in cui è tutto compreso. Possiamo trovare anche pacchetti base spendendo 800 euro verso la fine di agosto e per il mese di settembre. Sono tra i periodi migliori per visitare le due isole principali e le isole minori. Il clima equatoriale propone temperature intorno ai 25 gradi con pochissime escursioni termiche e piogge.

In questo periodo il mare è limpido e calmo ed è possibile godere di paesaggi differenti che cambiano a seconda delle maree. L’acqua dell’oceano indiano è splendida, il colore varia a seconda dei posti, ogni costa ha caratteristiche differenti. Questo arcipelago ha del miracoloso, la bellezza dei posti è indescrivibile.

Lontano dall’Italia e fuori dall’Europa con questo viaggio all inclusive spendiamo poco per destinazioni poco frequentate

I turisti amano le zone che offrono chilometri di spiaggia incontaminata, quindi è necessario informarsi bene per organizzarsi e scegliere la settimana in cui non trovare il pienone. Ciò che colpisce dell’arcipelago di Zanzibar è la ricchezza dei fondali. La sabbia finissima e la vegetazione marina incantano quando facciamo snorkeling. Ci sono diversi centri organizzati, è possibile fare battute si pesca, escursioni in barca e nuotare con i delfini.

Se decidiamo di pernottare nella costa est o ovest dobbiamo alzarci presto la mattina e assistere all’alba che ha colori incredibili. I tramonti non sono da meno, romantici e pieni di pathos. La temperatura dell’acqua nelle ore serali sale, fare un bagno è un piacere a cui non si può rinunciare. Ma facciamo attenzione ai ricci, che potrebbero riservarci delle brutte sorprese. Se siamo preoccupati della lunghezza del viaggio, mettiamo in preventivo che spostandoci da Roma la traversata durerà 11 ore. Non sono poche, ma è un piccolo sacrificio che vale la pena fare. Verremo premiati con una vacanza indimenticabile.

