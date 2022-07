Cucinare con le temperature estive altissime diventa un’impresa sempre più difficile. Pochi, infatti, hanno la voglia di mettersi ai fornelli per ore e preparare piatti elaborati. Molti preferiscono pranzi e cene veloci e sbrigative da preparare in pochi minuti senza stress né fatiche.

A tal proposito, numerose sono le ricette che possiamo realizzare da consumare fredde, come le più classiche insalate di riso o di cous cous. Ma non dimentichiamoci di insalatone miste, finti panini light e molte altre ricette.

Una cena veloce e leggera con un delizioso piatto estivo senza cottura

Il piatto che vogliamo proporre oggi è una tipica preparazione toscana, rivisitata rispetto alla ricetta classica che invece vede come ingredienti protagonisti pane raffermo, cetrioli, pomodori, basilico, olio e cipolla. Stiamo parlano della panzanella.

Questa preparazione viene solitamente preparata con il pane raffermo bagnato, che oggi vogliamo sostituire con delle friselle. Le friselle sono un prodotto da forno tipicamente del Sud.

Panzanella con frisella

Ingredienti:

4 friselle integrali;

15 pomodorini datterini;

2 zucchine;

200 g di fiocchi di latte;

1 cipolla in agrodolce;

olive nere q.b.;

sale e pepe q.b.;

il succo di 1 limone;

basilico fresco.

Procedimento

Rompere le friselle con le mani e ammorbidirle con dell’acqua tiepida. Tagliare i pomodorini a pezzetti e le zucchine a listarelle con l’aiuto di un pelapatate. In un recipiente capiente mescolare le friselle, le zucchine, i pomodorini, le olive e la cipolla. Condire con olio EVO, basilico e succo di limone e lasciar riposare in frigorifero per circa 2 ore. Aggiungere i fiocchi di latte prima di servire e mescolare.

Alternative gustose

Se al piatto volessimo accompagnare un veloce antipasto, potremmo optare per la creazione di deliziosi involtini di cetriolo e salmone affumicato. Per realizzarli avremo bisogno di 2 zucchine da lavare accuratamente e tagliare a fettine sottilissime, una confezione di formaggio spalmabile, 250 g di salmone affumicato. Disporre le zucchine precedentemente affettate su della carta da forno in modo da sovrapporre le fettine l’una con l’altra. Ricoprirle con un sottile velo di formaggio spalmabile e con le fette di salmone affumicato. Arrotolare su se stesse fino a formare degli involtini. Affettare a rondelle e servire.

Dunque, possiamo assaporare una cena veloce e leggera con un delizioso piatto estivo da portare in tavola in pochi minuti.

