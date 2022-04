Un buon ritmo intestinale è il primo passo per mantenere leggero e attivo l’organismo. Nel corso del tempo, però, può accadere che la regolarità dell’intestino diventi incostante con conseguenze più o meno spiacevoli. Per questa ragione, già dal primo mattino sarebbe opportuno apportare la giusta dose di fibre, utili alla motilità intestinale. Per questo motivo molte persone, al posto del latte, scelgono il tè a colazione. Dei benefici del tè abbiamo ampiamente parlato, in particolare di una tipologia specifica con effetti che sarebbero depuranti nei riguardi del fegato grasso.

Tuttavia, oltre al tè, è possibile realizzare in casa una bevanda ricca di fibre e minerali da bere per sane colazioni.

Non il tè ma questa bevanda con fibre e zero colesterolo potrebbe essere la colazione ideale contro gonfiore e intestino pigro

La bevanda che realizzeremo sarà a base di mandorle, alimento prezioso per molteplici ragioni.

Le mandorle, infatti, vanterebbero un interessante apporto di antiossidanti tra cui quercetina e kempferolo, e di grassi insaturi, polinsaturi, fitonutrienti e vitamina E.

Le mandorle potrebbero aiutare nel miglioramento del livello dei grassi nel sangue e per questo sarebbero oggetto di studio su miglioramento del peso e diabete.

Ulteriore vantaggio, poi, è l’assenza di colesterolo da questo frutto. Inoltre, come detto in precedenza, la mandorla abbonderebbe di fibre vegetali grazie alle quali è possibile ridurre i casi di pancia gonfia e stitichezza.

Tutte queste caratteristiche disegnano il profilo di un alimento sano e nutriente con il quale realizzeremo il cosiddetto latte di mandorla.

Come si fa?

Fare in casa il proprio latte di mandorla è semplicissimo. Serviranno 200 g di mandorle ed 1 litro di acqua. Possiamo scegliere se spellare o meno le mandorle ma, lasciando la pellicina avremo un maggior apporto di fibre. Dovremo tostare le mandorle in forno a 200° per 4-5 minuti, farle raffreddare per poi frullarle con l’acqua. Infine, filtriamo il liquido con un canovaccio per ottenere il nostro latte di mandorla pronto in pochi minuti. Il tempo di conservazione è di circa 5 giorni.

Il latte di mandorla può essere utilizzato anche nei dolci ed è indicato nei soggetti intolleranti al lattosio non essendo un vero e proprio latte.

Ecco perché non il tè ma questa bevanda sarà una valida alternativa al semplice latte di mucca.

