Nel periodo successivo alla pandemia stanno uscendo moltissimi film interessanti. In molte case di produzione hanno proprio ritardato l’uscita dei film per poterle proiettare direttamente sul grande schermo. Con grande gioia dei cinefili, le sale si stanno riempendo di titoli interessanti che in molti aspettavano da tempo.

In queste settimane sono usciti film notevoli ed interessanti, come Dune, Madres Paralelas ed Encanto e molti altri. Oggi, però, vogliamo parlare di un film nuovo. Infatti, è appena uscito questo emozionante e romantico film che è destinato a rimanere nella storia.

Una cinematografia diversa e unica

Il film di cui stiamo parlando è stato diretto da un regista unico nel suo genere, che ci ha già donato alcuni film veramente spettacolari. Stiamo parlando di Leos Carax, regista francese famoso per i suoi film inclassificabili che mischiano generi diversi e sperimentano nuove forme filmiche. Suo è Holy Motors, un film che ha stupito tutti quelli che lo hanno visto, per l’unicità della messa in scena e della sceneggiatura. Chi ha amato Holy Motors non può perdersi l’ultima creazione di Carax, ovvero Annette. Questo film vede nei panni dei protagonisti Adam Driver e Marion Cotillard nei panni di una coppia di artisti di successo.

Comico lui, cantante d’opera lei, sono protagonisti di una storia d’amore travolgente e dolorosa che ci terrà incollati al grande schermo per quasi un’ora e mezza di questo film che è destinato a rimanere nella storia.

È appena uscito questo emozionante e romantico film che è destinato a rimanere nella storia

La storia raggiunge le vette drammatiche con la nascita della piccola Annette, una bambina dall’aspetto e dal destino speciali. Il film è difficile da classificare, ha aspetti propri del musical e aspetti più horror e fantasy: il regista usa in modo molto creativo gli effetti speciali e inoltre sono presenti moltissime parti cantate e musicate. Le canzoni e la colonna sonora sono opera del gruppo americano cult degli Sparks. Il film è considerato da molti un’opera d’arte totale che segnerà la storia del cinema e che potrebbe aprire un nuovo filone cinematografico.

Chi ama la musica e i film sperimentali non può perdersi questo Annette, che vede due attori di talento alternarsi in recitazioni al limite. Inutile dire che questo film che secondo molti resterà nella storia per la sua particolarità, andrebbe visto al cinema per godere appieno della bellezza della musica e delle immagini.

