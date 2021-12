In un precedente articolo, abbiamo evidenziato come, in base a nostri metodi proprietari, unitamente ad altre tecniche, il ribasso avesse una buona probabilità di dover essere considerato terminato, almeno sino alla tenuta di determinati livelli supportivi.

Questo in Europa, ma sull’altra sponda dell’Atlantico il ribasso è terminato?

Esaminiamo quindi in questo articolo l’indice Dow Jones, per rispondere a tale quesito.

Partiamo dal seguente grafico, a barre daily.

Il grafico evidenzia il canale rialzista formatosi sul minimo del 2020.

Notiamo che le quotazioni si trovano nei pressi del passaggio del bordo inferiore.

Il metodo proprietario Magic Box proiettava peraltro un bottom in corrispondenza del bordo inferiore della formazione rettangolare gialla sulla destra del grafico, dove effettivamente si è, almeno per il momento, formato.

Quadrato di massimo

Proseguiamo nella nostra analisi, rilevando conferme da metodi di Gann.

In particolare, ecco un grafico di un quadrato di massimo.

La freccia rossa, sulla sinistra, indica il top su cui è stato tracciato il quadrato.

La freccia rossa sulla destra indica, invece, il passaggio di un vettore angolare, interno al quadrato, in corrispondenza dei minimi, da cui pare essere ripartito il trend rialzista, ed il secondo minimo corrisponde allo stesso livello già proiettato da Magic box.

Orbitali planetari

Anche il metodo degli orbitali planetari conferma la valenza del livello, su cui si è formato il bottom del 20 dicembre.

Questo minimo si è formato a 34.665.

Quindi procediamo ad effettuare i seguenti calcoli.

34.665/360=96,29.

96X360=34.560.

Il 20 dicembre la Luna si trovava in posizione geocentrica a circa 6 gradi in Cancro, che equivale ad una posizione cumulata di 96 gradi.

Quindi: 34.560+96=34.656, livello praticamente sovrapposto al bottom, con funzione supportiva, e sostanzialmente coincidente con il livello già proiettato dagli altri metodi.

Concludendo sul tema “Sull’altra sponda dell’Atlantico il ribasso è terminato?”, come da proiezioni spiegate in questo articolo, possiamo quindi ritenere che anche sul mercato a stelle e strisce vi siano buone probabilità che il ribasso sia da considerare archiviato.

Una particolare attenzione andrà rivolta alla tenuta di livelli supportivi, a partire dal bordo inferiore del canale rialzista.

A cura di Gian Piero Turletti, autore di “Magic Box” e “PLT”