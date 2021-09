Non ci è mai capitato che acquistando una nuova pianta questa invece di prosperare, al contrario deperisca? Fatto sta che a volte prendersi cura dei fiori e delle piante comporta qualche piccola delusione. Dipende forse dall’inesperienza, eppure non il calore né il freddo ma quest’errore molto comune indebolisce le nostre piante.

Settembre e le piante

Nel mese di settembre, dopo le vacanze, si ritorna a prendersi cura delle piante in casa. Qualcuna probabilmente è stata dimenticata e lasciata senz’acqua. Nel caso peggiore non ce l’ha fatta a sopravvivere al calore e alla mancanza d’acqua. Non resta che comprare una pianta nuova da mettere in terrazzo o in interno.

Possiamo prendere delle piante d’appartamento oppure per il terrazzo dei bellissimi fiori settembrini come le Aster, le Dalie, i Ciclamini o altri. Le Aster sono grandi margherite colorate che vanno bene sia in vaso sia in giardino. Si chiamano anche “settembrini”, proprio perché sono tipiche di questo mese e durano il tempo di due.

Prendersi cura delle piante

Certamente tornando dalle vacanze la prima cosa da fare è ripulire le piante rimaste a casa. Basta eliminare le foglie secche, quelle che presentano macchie, in modo da evitare che parassiti e malattie si propaghino al resto della pianta.

Certamente ci sarà anche da pulire le foglie dalla polvere accumulata, sia nella parte superiore, dove si poggia la polvere, ma anche nella lamina inferiore. Nel lato nascosto della foglia è facile che ci siano parassiti, che vanno rimossi. In questo modo la pianta potrà respirare meglio, e ciò che in natura fa la pioggia a casa facciamo noi con una buona detersione.

Non il calore né il freddo ma quest’errore molto comune indebolisce le nostre piante

Quando si acquista una pianta o quando si decide di far rientrare una pianta dal terrazzo all’appartamento, bisogna fare attenzione. Si giunge a casa con la pianta appena comprata, e si decide di collocarla in un certo punto della stanza. Un posto forse provvisorio, giusto per prendere un po’ di tempo per riflettere meglio su dove metterla. Passa qualche giorno e decidiamo di spostarla in un’altra zona della stanza o della casa.

Ma ciò che riteniamo innocuo si può trasformare in un cattivo errore. Il modo più rispettoso per la salute della pianta è di sistemarla subito nel punto definitivo. Infatti la pianta si adatta immediatamente al posto in cui la collochiamo per la prima volta e spostarla, la indebolisce e le fa perdere foglie; meglio metterla subito nel luogo a lei destinato. Così prima di acquistare una pianta, pensiamo in anticipo al luogo dove sistemarla.

In questo periodo in cui il freddo avanza soprattutto in montagna, ecco tre piante d’appartamento resistenti al freddo.