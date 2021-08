Si avvicina settembre e in certi luoghi collinari le temperature, di sera soprattutto, cominciano gradualmente ad abbassarsi. Può anche darsi che al rientro delle vacanze si decida di acquistare una pianta per casa. Ecco allora 3 splendide piante d’appartamento per autunno e inverno più resistenti al potere del freddo.

In genere, le piante d’appartamento sono di origine tropicale, abituate a condizioni di temperatura che non scendono oltre i 15 gradi. Ma ce ne sono alcune che possono arrivare anche ai 10-12 gradi. Certamente più adatte per chi abita in altura, o per chi non riscalda uniformemente tutte le stanze di casa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’Aspidistra

È la pianta d’appartamento che più di tutte, sopporta meglio le basse temperature, fino a 10 gradi e per brevi periodi anche 7 gradi. Non a caso è la pianta scelta per abbellire scale, androni e ballatoi nei palazzi antichi.

Le sue foglie sono lunghe dai 50 ai 70 cm, un poco larghe e di un verde brillante. Ma ci sono anche quelle del tipo variegato. Crescono lentamente e ogni anno spuntano 4 o 5 foglie nuove.

La pianta non sopporta i raggi diretti del sole, che provocano macchie di colore chiaro dovute alle ustioni. Il fatto che sopporta bene il clima asciutto, la mancanza di sole e gli sbalzi di temperatura la rendono adatta a chi non è proprio un pollice verde.

È una pianta che dura veramente una vita, poiché sopravvive a quella del suo padrone, superando tranquillamente i 100 anni.

L’Asparagina

Assomiglia ad una felce elegante e sottile, ma in effetti appartiene alla stessa famiglia degli asparagi. Grazie al suo fogliame elegante, i fioristi la utilizzano sovente nelle composizioni floreali, soprattutto quelle destinate ai matrimoni.

I fiori della pianta sono piccoli campanellini rosati, mentre le foglie sono ricadenti. La pianta non a ma le alte temperature e in estate meglio tenerla fuori all’ombra. Al contrario sopporta anche le temperature fresche, basta che non scendano oltre i 12 gradi. Molto diffusa è l’Asparagus sprengeri, mentre molto ornamentale è l’Asparagus plumosus.

3 splendide piante d’appartamento per autunno e inverno più resistenti al potere del freddo

Infine la Yucca, da non confondere con il tronchetto della felicità, anche se gli rassomiglia. Si distingue da questo per come le foglie attaccano sul tronco, che per la Yucca spuntano alla sommità del tronchetto.

Le foglie della Yucca aloifolia sono spesse, appuntite e un po’ a forma di spada, dal colore verde vivo. La versione marginata della Yucca, presenta margini dal colore bianco crema. In inverno sopporta temperature non più basse dei 10 gradi.

Queste sono 3 piante che potranno tranquillamente abbellire casa con la loro presenza, durante l’autunno e l’inverno.

Per chi ama le orchidee, ecco spiegati gli attrezzi per la loro cura e come si usano.