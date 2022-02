Il Carnevale è ormai alle porte. Maschere e costumi sono in via di definizione, soprattutto per i più piccoli. Anche i grandi si stanno organizzando. Se le serate a tema non si potranno svolgere in discoteche e locali, si potranno però fare, con cautela, in casa. La fantasia si scatenerà, come ogni anno, per cercare il travestimento più particolare. Quello che potrà sorprendere amici e potenziali partner. Per tornare alla consuetudine delle sfilate nelle grandi città, forse, bisognerà aspettare il 2023. Diversi comuni, però, si stanno attrezzando per organizzare comunque qualcosa in favore dei bambini. Quello che non mancherà sicuramente è il dolce di Carnevale.

Mamme e nonne, oltre a pasticcerie e panetterie, sono già in fase di lavorazione da alcune settimane, come abbiamo già visto, per preparare i tradizionali dolci. Oggi andremo a suggerire, invece, dei biscotti che potrebbero tranquillamente sostituire o affiancare chiacchiere, bugie e castagnole. Lo faremo utilizzando il limone, uno dei frutti più utilizzati in cucina. Questi gli ingredienti:

250 grammi di farina;

20 grammi di amido di mais;

150 ml di olio extravergine d’oliva;

120 grammi di zucchero di canna;

1 limone;

1 baccello di vaniglia;

zucchero a velo;

sale.

Non hanno nulla da invidiare a chiacchiere e castagnole, questi biscotti al limone senza burro, uova e privi di grassi

Incidiamo il baccello di vaniglia, ricavando la polpa con i semini, grattandola poi con una piccola grattugia da noce moscata o con un coltellino. Mettiamola in una ciotola, andando poi a unire l’olio extravergine d’oliva, lo zucchero e un pizzico di sale. Quindi, con l’uso di un mixer, andremo a montare il composto per 3 minuti. Poi, prendiamo il limone, lo laviamo sotto acqua corrente e, sempre con una piccola grattugia, andremo a cospargere il tutto con la sua abbondante scorza.

La preparazione e il taglio

Successivamente, andremo a spremerlo e verseremo il succo dentro al composto montato in precedenza. A quel punto, aggiungeremo la farina e l’amido di mais. Entrambi dovranno essere setacciati per prevenire la formazione di grumi. Quindi, con l’impasto ottenuto, andremo a formare un cilindro compatto. Lo avvolgiamo in una pellicola e lo riporremo in frigorifero per circa 30 minuti.

Passato il tempo necessario, prendiamo il panetto di pasta e andiamo a tagliare i nostri biscotti. Un centimetro di spessore sarà più che sufficiente per ottenerne di morbidi e fragranti. Mettiamo su una teglia foderata con carta da inforno e cuociamo a 180 gradi per 15 minuti. Lasciamo raffreddare, prima di spolverare con dello zucchero a velo. Assaggiandoli, capiremo perché non hanno nulla da invidiare a chiacchiere e castagnole. Oltre a essere nutrienti, contengono pochissimi grassi e sono adatti anche a chi soffre di colesterolo. Una vera bontà, dunque, da mangiare a Carnevale, ma non solo.