Da San Valentino al 28 ecco i pagamenti INPS che arriveranno oltre all’assegno unico e alla pensione

Archiviate le prime due settimane di febbraio, e quindi la prima metà del mese, si entra nel vivo dei flussi di pagamenti INPS. Da oggi a fine febbraio, nei fascicoli previdenziali di molti aventi diritto appariranno le relative disposizioni di pagamento.

Facciamo ordine e chiarezza sul tema, anche alla luce degli ultimi sviluppi. Dunque, da San Valentino al 28 ecco i pagamenti che arriveranno con il passare dei giorni.

La carta servizi INPS

Un primo flusso di accrediti riguarda le ricariche della carta servizi INPS, utile per pagare le utenze luce e gas, i medicinali e la spesa alimentare. Abbiamo già visto chi può richiederla e quali requisiti occorre possedere per poterla richiedere.

Di norma la ricarica arriva all’inizio di ogni bimestre, tranne nel caso del primo accredito dell’anno. Il ritardo (ma sarebbe più esatto parlare di attesa) dipende dal nuovo modello ISEE che gli aventi diritto devono presentare. A ogni modo queste ricariche sono iniziate da alcuni giorni e andranno avanti ad oltranza.

NASPI e DIS-COLL e l’assegno temporaneo su domanda

Idem per i pagamenti della NASPI DIS-COLL, iniziati venerdì 11 e che continueranno spediti nei prossimi giorni, fino a completamento. Quanto al trattamento integrativo di 100 euro, invece, l’appuntamento è rimandato alla seconda metà del mese, quindi alla prossima settimana.

Un altro beneficio i cui pagamenti continueranno ad arrivare in questi giorni, riguarda l’assegno temporaneo su domanda. Si tratta della competenza di gennaio, ed anche in questo caso si tratta di pagamenti iniziati da poco. Perciò si procederà come sopra.

Anzi, secondo diversi addetti ai lavori dovremmo assistere ad un’accelerazione. Da tempo l’INPS ha affermato che le domande sull’assegno universale saranno accettate e pagate nella seconda metà di marzo. Pertanto, considerato che il tempo a disposizione per allinearsi tra mese e competenza inizia a diminuire, è plausibile attendersi una velocizzazione dei ritmi.

Da San Valentino al 28 ecco i pagamenti INPS che arriveranno oltre all’assegno unico e alla pensione

Ad ore dovrebbero arrivare anche le ricariche riguardanti reddito e pensione di cittadinanza. Il riferimento come sempre è alla ricarica speciale di metà mese, riguardante solo una parte degli aventi diritto.

Quindi troviamo chi ha rinnovato la domanda dopo i 18 mesi canonici e ha rispettato il mese di stop. Poi abbiamo i nuovi beneficiari in senso stretto, ossia coloro che hanno presentato domanda per la prima volta in assoluto. Infine arriveranno le ricariche di chi ancora attende qualche eventuale arretrato.

Quanto alle ricariche ordinarie, dovremmo assistere a un anticipo da giorno 27 (domenica) a venerdì 25. Attendiamo tuttavia la conferma ufficiale da parte di INPS.

Il pagamento delle pensioni di marzo

A partire da mercoledì 23 febbraio inizierà il pagamento delle pensioni di marzo per il canale Poste Italiane. Su questo fronte abbiamo visto che il rateo di marzo dovrebbe essere più ricco grazie al “saldo” della perequazione e ai benefici della riforma IRPEF.

Infine, sempre nel corso della prossima settimana dovrebbero arrivare anche i soldi relativi al Bonus bebè.

