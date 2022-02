Come preparare delle chiacchiere leggere senza burro né uova pronte in 15 minuti per un febbraio dolcissimo

Il mese di febbraio è caratterizzato dei festeggiamenti del Carnevale. L’anno passato si sono svolti in maniera ridotta a causa della pandemia di Covid 19 ma per questo 2022 si prospetta un lento ritorno alla normalità.

Oltre alle maschere e ai coriandoli i veri protagonisti di questa festa sono i dolci, specialmente le chiacchiere. Si tratta dolci conosciuti con diversi nomi a seconda della zona d’Italia, da frappe a bugie passando per i crostoli.

Si tratta di dolci relativamente semplici e veloci da preparare ma molto amati dai bambini e adulti. Alcune ricette prevedono l’utilizzo di pochissimi ingredienti altre, invece, sono più elaborate.

Tra gli ingredienti principali troviamo la farina, la panna e l’olio di semi di girasole o arachidi. Per la preparazione di queste particolari chiacchiere, poi, sarà necessario procurarsi della cioccolata da fondere. Ecco, quindi, come preparare delle chiacchiere leggere senza burro né uova che saranno pronte in 15 minuti.

Ingredienti:

300 grammi di farina;

250 ml di panna liquida;

150 grammi di cioccolato fondente fuso;

1 l di olio di semi di arachide o girasole;

zucchero a velo, quanto basta.

Come preparare delle chiacchiere leggere senza burro né uova pronte in 15 minuti per un febbraio dolcissimo

Per preparare queste chiacchiere sarà necessario, per prima cosa, unire in una ciotola la farina con la panna liquida.

Impastare utilizzando una impastatrice o aiutandosi con una forchetta e poi a mano. Con l’impastatrice sarà necessario procedere per almeno una decina di minuti, a mano ci vorrà più tempo.

L’impasto, una volta pronto dovrà essere steso utilizzando il matterello per renderlo sottile. Prendere una rotella e tagliare la pasta in diversi pezzi per formare le chiacchiere. Per le dimensioni molto dipenderà da quante se ne vuole preparare, più o meno grandi.

A questo punto mettere a scaldare l’olio di arachidi in un pentolino dai bordi alti in cui andranno immerse le chiacchiere.

Lasciarle immerse per un paio di minuti prima di adagiarle su un ripiano coperto da carta da cucina.

Le chiacchiere, infatti, andranno scolate per rimuovere l’olio in eccesso. Come ultimo passaggio si dovrà prendere del cioccolato fondente da fare sciogliere in un pentolino e da utilizzare per decorare le chiacchiere.

In alternativa al cioccolato fondente si potrà utilizzare quello al latte o quello bianco.

Prima di servirle si consiglia una spolverata di zucchero a velo per renderle più scenografiche.

Le chiacchiere potranno conservarsi alcuni giorni in un contenitore con chiusura ermetica. Tuttavia per assaporarne al meglio il gusto si consiglia di consumarle poco tempo dopo la preparazione.