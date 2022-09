L’infedeltà è sempre un tema molto delicato da trattare. È un concetto saldamente ancorato all’idea di possesso. Pensiamo che il partner sia nostro: se qualcun altro ce lo toglie e ci gioca, noi non lo vogliamo più. Poche volte ci si sofferma sui motivi del tradimento coniugale. Partiamo col dire che le stime indicano che le donne tradiscono almeno tanto quanto gli uomini. Ciò che cambia sarebbero le motivazioni dietro al tradimento. Mentre per l’uomo l’infedeltà sarebbe legata spesso ad un mero bisogno fisico e istintivo, per la donna la faccenda si farebbe molto più mentale. Quel che è certo è che l’infedeltà è un fenomeno molto comune. Si vocifera anche circa un presunto tradimento del principe William.

Le donne tradiscono più degli uomini?

Prima di approfondire le motivazioni che si celerebbero dietro al tradimento da parte di una donna, facciamo una premessa. È bene conoscere le ragioni dietro all’infedeltà, per cercare soluzioni anche al fine di migliorare la comunicazione nella coppia. Non vogliono essere giustificazioni al comportamento in sé, quanto un manuale di istruzioni per imparare a conoscersi meglio e ad aprirsi alla comprensione reciproca. Spesso, se nella coppia mancano empatia, comunicazione e comprensione, si crea il terreno fertile per il tradimento coniugale. Conoscerne le ragioni ci può aiutare a prevenirlo.

Perché le donne tradiscono gli uomini e come si comportano

Le donne, a differenza degli uomini, patirebbero molto la mancanza di vicinanza emotiva del partner. Anche nei rapporti intimi, la donna cercherebbe connessione, protezione. Se queste vengono a mancare, o se si danno per scontate, la donna tenderà a ricercarle altrove, soprattutto se la comunicazione all’interno della coppia è difficile o problematica. Questo succederebbe solitamente dopo i primi 3 anni di relazione, quando subentrano emozioni più mature.

In altre occasioni, la donna può tradire se ha una bassa autostima. Sono donne che avrebbero uno stile di attaccamento e di relazione ansioso, che avrebbero continuamente bisogno di conferme e approvazioni terze. Questo le spingerebbe a lasciarsi coinvolgere dalle attenzioni da parte di altri uomini, perché si sentirebbero valorizzate e finalmente desiderate. Attenzione poi alla routine: alcune donne la patiscono più di altre. Se la relazione non fa un salto di qualità o si fossilizza sulle solite abitudini stantie, che non accennano a variare, la donna potrebbe andare a cercare estro e passione altrove.

Può succedere anche dopo i 40 anni

Infine, ci sono la tanto temuta crisi di identità e la necessità di autoaffermazione. Essere desiderate da più uomini potrebbe accentuare il bisogno di riaffermare il proprio valore. Questo succederebbe soprattutto alle donne di mezz’età. Tutte queste motivazioni si ricollegano facilmente ai problemi all’interno della coppia. Spesso i problemi si evitano invece di affrontarli, e questo è senza dubbio il motivo principale del perché le donne tradiscono gli uomini, anche quando amano. La soluzione è racchiusa in tre parole chiave: comunicazione, comprensione ed empatia. Anche (e soprattutto) a danno compiuto.

