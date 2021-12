Quando si hanno ospiti si vuole sempre fare bella figura. In questi giorni di festa ormai imminenti, le occasioni per ritrovarsi a pranzo e a cena con i parenti si moltiplicano. Abbiamo già visto alcune idee per servire qualche piatto originale e un po’ diverso dal solito. Infatti, non sono le lasagne né i tortellini, ma questo è il profumatissimo primo piatto di pesce che ci farà fare un figurone al cenone della vigilia.

Inoltre, per non sfigurare proprio alla conclusione del pasto, abbiamo anche visto le 10 infallibili mosse per riconoscere e scegliere un panettone genuino e di ottima qualità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Senza mai lasciare nulla al caso, abbiamo dato anche qualche idea su come acconciarsi per apparire bellissime e in splendida forma.

Ma non è ancora finita, perché quando si hanno ospiti, a pranzo o a cena, li vogliamo stupire in tutto e per tutto. Oltre a gustosi manicaretti e ricette originali, ricordiamo che, come recita un vecchio adagio, “anche l’occhio vuole la sua parte”. Grande attenzione quindi anche a come presenteremo la tavola. Scelta della tovaglia, dei piatti, dei bicchieri… Il tutto disposto in maniera impeccabile, magari seguendo le regole del galateo.

Per i pasti importanti, le regole prevedono un bel centrotavola. Di solito si tratta di composizioni floreali e, soprattutto la sera, di un bel candelabro. Ovviamente, quelle che abbiamo appena indicato sono idee classiche e molto tradizionali. Vediamo allora qualcosa di più innovativo.

Non fiori e candele, questi i centrotavola luminosi economici e facilissimi da realizzare per stupire gli ospiti

Natale è tempo di luci. Non a caso, le decorazioni natalizie sono proprio caratterizzate dalle luci. Anche il tradizionale albero e il classico presepe vengono addobbati con tante lucine. Per non parlare delle luminarie che già a metà novembre invadono le strade delle varie città, così come le vetrine dei negozi. Chi preferisce uno stile sobrio e raffinato, in genere, utilizza luci tutte di uno stesso colore, di solito tendenti al bianco. Chi invece predilige uno spirito più allegro e vivace, utilizza un mix multicolore: decine di lucine rosse, verdi, gialle, bianche, viola, che si alternano con uno psichedelico effetto lampeggiante. Perché allora non giocare con le luci anche per il centrotavola? Non fiori e candele, questi i centrotavola luminosi economici e facilissimi da realizzare per stupire gli ospiti.

Mettiamoci all’opera

Non servirà spendere cifre folli perché basta davvero poco per fare un figurone. Vediamo come fare. Anzitutto, l’elemento indispensabile sono file di lucine a led. Dopo aver apparecchiato la tavola, srotoliamole lungo tutta la tavolata. L’ideale sarebbe sistemarle lungo la parte centrale, magari creando giocosi intrecci scenografici. Evitare invece di attorcigliarle attorno a piatti e bicchieri perché metteremmo in difficoltà e imbarazzo i commensali che non si sentirebbero liberi di muoversi temendo di fare danni.

Passiamo ad un’altra alternativa sempre molto d’effetto. Prendiamo dei vasi di vetro oppure dei barattoli abbastanza grandi. Per dare l’idea, vanno benissimo quelli del miele, della marmellata e della Nutella. A questo punto, riempiamo i nostri contenitori di vetro con le luci arrotolate come un gomitolo. Se vi fosse spazio a sufficienza, aggiungere magari una pigna o una pallina di Natale.