La maggior parte degli imprenditori e liberi professionisti danno la colpa delle troppe tasse che si ritrovano a pagare al commercialista.

In realtà la maggiore responsabilità è dell’imprenditore stesso che ha sotto controllo i numeri della sua azienda in maniera spesso superficiale. Non farti più “fregare” dal tuo commercialista? Fai queste 4 cose

Il ruolo del commercialista

Il commercialista si deve occupare di farti la contabilità e farti pagare le tasse. Non è compito suo farti risparmiare le tasse o perlomeno, non è la sua prima preoccupazione!

Il commercialista gestisce solitamente centinaia di clienti l’anno e difficilmente può avvertire ogni singolo cliente quando superando determinate soglie di reddito. Per questo l’imprenditore non ha una gestione poca accorta dei suoi introiti e delle sue spese, pagherà una montagna di tasse.

Il commercialista si limiterà quasi sempre a registrare la contabilità. Se non gli si danno sufficienti informazioni, potrà limitare il proprio lavoro di consulenza fiscale a pochi piccoli correttivi.

Una sana, precisa e dettagliata «pianificazione dell’imposizione fiscale» non potrà essere fatta una volta “consegnate le carte”. Bisogna pensarci prima e pianificare a tempo debito.

1)recati regolarmente dal commercialista e informalo sugli obiettivi che vuoi perseguire;

2)aggiorna mensilmente tutta la sua contabilità e proietta il fatturato su base annua controllando ricavi, spese, margini e soprattutto impatto fiscale;

3)fai di un budget previsionale su cui ogni mese riporti l’andamento per capire quale sarà il suo risultato d’esercizio già da gennaio. Non lo fare ad aprile dell’anno successivo, quando chiuderà il bilancio e sarà troppo tardi per fare qualsiasi tipo di pianificazione.

4)Scegli un commercialista costantemente informato sulle modifiche del sistema, di nuove leggi e adempimenti.

