Parte una nuova ondata di sconti per tutti da parte di PlayStation! Se ci si reca sullo Store si potrà trovare l’ultima promozione ideata da PlayStation, intitolata “Rimasterizzazioni e Retrò”, che contiene giochi recenti, remake e riedizioni di titoli per PS4 e PS5.

Nel sito ci sono già circa 300 games scontati e qui si potrà trovare l’elenco completo, per scegliere quali sono quelli più emozionanti.

Non è la prima volta che Sony decide di far partire degli sconti pazzeschi sul PlayStation Store. Questa volta l’azienda si è superata: 300 giochi in sconto per PS4 e PS5 sul PlayStation Store.

Scendiamo nei dettagli di questa fantastica iniziativa!

Non farsi sfuggire fino al 2 giugno 300 giochi in sconto per PS4 e PS5 sul PlayStation Store

Sony ha lanciato ancora una volta sconti pazzeschi sul suo PlayStation Store. Da un lato c’è il cosiddetto “bonus round” che assicura sconti fino al 70%!

A questo mega-sconto, si aggiunge una lista di giochi sotto i 15 euro”. Tutti i 30 giochi in sconto si trovano non soltanto sul portale ufficiale della PlayStation, ma anche navigando sulla propria PS4 o PS5.

Per assicurarsi di stare acquistando un gioco con uno sconto conveniente, sarà utile confrontare sempre i prezzi con le versioni disco, perché a volte può capitare che i dischi, in alcuni casi, vengano venduti a un prezzo inferiore rispetto ai giochi online sul PlayStation Store.

Alcuni esempi di famosi giochi in sconto sullo Store

Navigando sul sito ufficiale della PlayStation o attraverso la propria PS4 e PS5 (che tra di loro hanno una differenza fondamentale) si potranno trovare i giochi giusti per ogni gusto.

Non farsi sfuggire fino al 2 giugno 300 giochi in sconto. Mancano meno di 2 settimane al termine dell’offerta! Ecco un elenco di alcuni giochi interessanti e in sconto:

Assassin’s Creed, Resident Evil, Resident Evil 2 Deluxe Edition, The Foresti, Alan Wake Remastered, Call of Duty: Modern Warfare Remastered, MediEvil, The Disney Afternoon Collection, Batman: Return to Arkham, Devil May Cry HD Collection, Destroy All Humans ,Yakuza Kiwami, The Jak and Daxter Collection, Scott Pilgrim vs The World: The Game, Metro Redux, The Sims 4.

Molti fan di Sony nutrono grandi speranze per l’imminente revisione del modello PS Plus . I reclami della community che richiedono giochi migliori e più nuovi come abbonamento sono stati ascoltati per un po’ di tempo. Sfortunatamente , il chief financial officer di Sony, Hiroki Totoki, deve scoraggiare i fan di PlayStation quando si tratta di titoli PS5 interni con un abbonamento PS Plus. Secondo Totoki, la qualità dei giochi ne risentirebbe.

Non ci sarà nessun gioco esclusivo per gli abbonati PS Plus!

Il 10 maggio, Sony ha tenuto una conferenza per gli investitori in cui è diventato da subito chiaro che il nuovo PS Plus non riuscirà a reggere il confronto con il Game Pass di Microsoft e la generosa offerta per Xbox e Pc.

Il CEO di Sony, Hiroki Totoki, mette un freno alle aspettative e spiega il perché di questa decisione: “Il nostro attuale modo di pensare è rendere ragionevoli i costi di sviluppo e gli investimenti in ricerca e sviluppo per creare prodotti di qualità. Questo migliorerà la piattaforma e l’azienda nel lungo periodo. Sony vuole aumentare ulteriormente l’importo che investe nello sviluppo di nuovi software nei prossimi anni”.

Questo significa che se la Sony dovesse pubblicare giochi esclusivi e gratuiti per PS5, dovrebbe tagliare gli investimenti e questo comporterebbe un peggioramento della qualità dei giochi che i gamers amano così tanto.

Per quanto si possano comprendere le parole di Hiroki Totoki, per i fan della PlayStation sembrano comunque avere un retrogusto amaro. A parte questa notizia leggermente negativa, i giocatori della PS5 possono godersi al momento questi sconti eccezionali sul PlayStation Store e approfittarne!

A proposito di PS5, se troviamo una macchia sulla consolle come accadde anche un paio di anni fa, dobbiamo fare attenzione a non eliminarla.

