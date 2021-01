La Playstation 5 è stata il desiderio principale di numerosi appassionati nel periodo natalizio. Tantissime letterine di Babbo Natale chiedevano l’agognata macchina Sony, ed anche i giocatori più cresciuti hanno fatto i salti mortali per accaparrarsela. Anche noi abbiamo fornito qualche consiglio su come preordinarla, ma comunque molti sono rimasti a bocca asciutta. Un po’ a causa di rallentamenti della produzione, ed un po’ per l’enorme domanda, soddisfare tutti è stato impossibile

Ancora adesso, i principali siti di vendita online non sanno quando la Playstation 5 sarà nuovamente disponibile, e per adesso non resta che aspettare. Solo Sony potrà scogliere questi dubbi.

Nel frattempo, noi diamo un importante consiglio a tutti coloro che stanno attendendo. Quando Playstation 5 sarà di nuovo disponibile, ricordiamoci di questo fondamentale dettaglio.

La console precedente, ed i suoi limiti

La console precedente, la Playstation 4, aveva un grosso difetto: era infatti impossibile aprirla. O meglio, farlo avrebbe fatto decadere la garanzia, rendendoci quindi impossibilitati a chiedere una sostituzione o riparazione in caso questa si fosse danneggiata.

Era un grosso problema, soprattutto perché come ogni console si prestava a riempirsi di polvere. Per questo, sarebbe stato molto utile aprirla ogni tanto, e poi pulirla dall’interno. Questo avrebbe garantito centinaia di ore di vita aggiuntiva alla cara vecchia Playstation 4. Non solo, ma ci avrebbe permesso di evitare di sentire il rumore infernale delle sue ventole, che pur ingolfate di polvere cercavano di raffreddare la console.

Il desiderio esaudito

Sembra che Sony abbia ascoltato la sua utenza: la Playstation 5 presenterà un semplice vano per pulirla, molto semplice da aprire. In questo modo, il nuovo gioiello di casa Sony durerà molto più a lungo, e sarà molto più silenzioso.

Quando Playstation 5 sarà di nuovo disponibile, ricordiamoci di questo fondamentale dettaglio ed essa durerà fino alla Playstation 6.

Certo rimane ancora un problema: capire quando tornerà disponibile. Ma siamo ottimisti che qualche novità arriverà presto.