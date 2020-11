La corsa all’acquisto della PlayStation 5 ha fatto boom. Ma purtroppo i consumatori non appena hanno trascorso del tempo a giocare si sono accorti di un particolare. Infatti sulla scocca è uscito un alone scuro. Cosa fare? Meglio evitare di togliere quella macchia dalla PlayStation 5. La società produttrice della PlayStation 5 non ha ancora detto la sua. Le denunce di questa anomalia stanno arrivando alla Sony.

Cosa fare?

Meglio attendere la comunicazione ufficiale. I videogiocatori non devono pulire il dispositivo con sostanze aggressive perché potrebbero compromettere ulteriormente lo stato della scocca. A prima vista aloni e macchie non sembrano il risultato di usura né di surriscaldamento della PlayStation 5. Le voci sono le più disparate: qualcuno dice di aver visto il difetto già all’apertura della scatola. Altri, invece, dicono che quella macchia non è dovuta al surriscaldamento della console.

Ma allora di cosa si tratta?

In attesa di sentire la voce del padrone, gli Esperti di ProiezionidiBorsa fanno una ipotesi. Il fenomeno è dovuto ad un processo di riassestamento delle plastiche e della finitura particolarmente lento. La console ha superato la fase di controllo qualità in fabbrica ma poi ha manifestato il problema in seguito.

Per questo tutti azzardano a dire che aloni e macchie non sono dovute ad usura e surriscaldamento della console. Ma intanto i videogiocatori hanno notato la macchia e sono preoccupati. Nessuno vuole tenere una console nuova di zecca con difetti tecnici ed estetici. Quell’alone scuro, tendente al marroncino, ha allertato gli amanti della PlayStation.

PlayStation 5 vendite a dismisura

Sony con questo dispositivo ha sempre fatto affari. La PlayStation 5 è andata a ruba e anche in questo caso si è verificato uno spiacevole episodio. Infatti gli speculatori hanno messo il prodotto in vendita a prezzo super maggiorato su varie piattaforme online private.

In attesa di capire cosa farà la Sony, chi ha acquistato la PlayStation5 e ha notato l’anomalia, meglio evitare di togliere quella macchia dalla PlayStation 5.