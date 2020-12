La Befana 2021 potrebbe portare l’ennesimo aumento del prezzo di benzina ma soprattutto gasolio 

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Sta decisamente passando in secondo piano, ma la Befana 2021 potrebbe portare l’ennesimo aumento del prezzo di benzina e soprattutto gasolio. Ancora una possibile mazzata sui portafogli già vuoti degli italiani, chiamati ad allargare i cordoni della borsa per muoversi con la propria vettura. Colpa della cosiddetta “clausola di salvaguardia” sulle accise, ossia le tasse esterne, che, se modificata nel suo iter, non sarebbe più congelata dal Governo. Vediamo nello specifico, con i nostri Esperti questo tema particolarmente scottante.

Aumenti graduali fino al 2023

Questi aumenti, che, ancora una volta porterebbero il prezzo dei carburanti in Italia a un livello tra i più alti nel mondo, sarebbero graduali, salvo cambiamenti, fino al 2023. Con queste ipotetiche cifre, calcolate sulla media dei rincari statistici degli ultimi anni:

868 milioni di euro di maggiori entrate nel 2021;

732 milioni nel 2022;

1,5 miliardi nel 2023;

possibili 1,3 miliardi nel 2024.

Senza contare che il costante e recente aumento del costo del petrolio potrebbe realmente portare rincari esponenziali ai prezzi di benzina ma soprattutto gasolio.

La speranza

Nella speranza che ciò possa non avvenire, il Ministro dell’Ambiente Costa si è più volte espresso in materia, anche di recente, parlando di “allineamento delle accise del diesel a quelle della benzina”. Il tutto, nella speranza che le stesse case produttrici proseguano la svolta ecologica, abbandonando il gasolio per le nuove frontiere ecologiche. Ricordiamo, che nei mesi scorsi 3 metropoli internazionali si sono prodigate con campagne informative in questo senso: Milano, Roma e Parigi. Attualmente, vale la pena ricordarlo, a livello mondiale, la quota di auto diesel è scesa sotto il 40%, contro il 44 della benzina. Quelle a gas rappresentano circa il 7%, quelle ibride, in forte aumento, ma ancora attorno al 5%.

Le accise più anomale

Quando parliamo di accise sui carburanti, nella lista delle presenti, ne troviamo alcune decisamente “particolari” che ricordiamo ai nostri Lettori:

il finanziamento della missione militare in Libano, targata 1983;

i costi della ricostruzione dell’alluvione che colpì Firenze nel 1966;

il finanziamento della crisi nel canale di Suez, targata 1956;

E’ stato invece recentemente abolito il finanziamento della guerra in Etiopia-Abissinia, promossa da Mussolini nel 1935. Quest’ultima ha detenuto sicuramente il record mondiale di accisa più longeva della storia. Anche per questo la Befana 2021 potrebbe portare l’ennesimo aumento del prezzo di benzina ma soprattutto gasolio. In materia di risparmio, rinviamo i gentili Lettori all’approfondimento dell’articolo sottostante sui consumi dell’acqua di casa.

