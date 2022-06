Ogni volta che stiamo per buttare nella spazzatura un oggetto vecchio o rotto fermiamoci ad osservarlo per qualche secondo. Nella rubrica di ProiezionidiBorsa dedicata al fai da te s’impara che qualsiasi cosa si può trasformare solo usando un po’ della nostra creatività. Abiti stinti, bucati o che non ci piacciono più possono diventare utili per il cambio di stagione.

Stessa cosa per oggetti di uso comune, dai barattoli di vetro per le conserve fino al vecchio asse da stiro di legno che si trasforma in mobili di design. Con l’avvicinarsi dell’estate, avremo sicuramente pensato a controllare lo stato degli articoli da mare. Teli mare, materassino, ciabatte, sedia a sdraio, ombrellone.

Quest’ultimo, anche se ben conservato, potrebbe aver subito l’umidità o presentare ruggine e strappi. Inoltre, nel chiuderlo, è facile che le aste della struttura portante si pieghino. Ma non facciamo l’errore di buttare l’ombrellone mare rotto.

Grazie a qualche consiglio potremo riutilizzarlo in tante idee fantasiose per la casa. Infatti, notiamo che la stoffa degli ombrelloni è incredibilmente resistente e spesso impermeabile. Queste caratteristiche ne fanno un tessuto molto pratico e utile in numerose occasioni. Vediamo in che modo.

Non facciamo l’errore di buttare l’ombrellone mare rotto o arrugginito perché possiamo riciclarlo in 3 geniali e utilissime idee per casa e giardino

Iniziamo dalla tela che ricopre l’intelaiatura dell’ombrellone mare. Creata per resistere al vento e alla salsedine, può essere sfruttata in diversi modi. La prima cosa da fare, ovviamente, è staccarla dall’intelaiatura. Questo lavoro cambia in base a come l’ombrellone è stato progettato, ma solitamente non è difficile.

Una volta ricavata la stoffa, possiamo farne delle splendide borse per la spesa o da giardino. Come abbiamo detto, l’impermeabilità e la resistenza della tela ne fanno un ottimo contenitore. Ancor meglio se l’ombrellone ha una decorazione graziosa.

Ricavando tre triangoli dalla stoffa tagliata, uniamoli l’uno con l’altro utilizzando una macchina da cucire. Quello centrale avrà la punta rivolta verso il basso e gli altri due al contrario. Cucendoli insieme e utilizzando una sagoma della borsa che vogliamo ottenere, ritagliamo le parti eccedenti. Creiamo anche la tracolla o i manici con la restante stoffa e chiudiamo il sotto.

Un’altra idea per il mare consiste nel creare una piccola sacca per cellulare e altri oggetti fragili. La stoffa impermeabile li riparerà dagli schizzi d’acqua salata e dal sole. Non dobbiamo far altro che ritagliare due rettangoli della dimensione della borsetta che vogliamo ottenere. Aiutandoci con degli spilli, sovrapponiamo i rettangoli e cuciamoli insieme su tre lati. Chi è più pratico di cucito può inserire una zip.

Forse non abbiamo mai pensato che l’intelaiatura dell’ombrellone potesse trasformarsi in uno splendido lampadario per il nostro gazebo in giardino. Basterà guardare qualche tutorial online e realizzarlo secondo il nostro gusto.

