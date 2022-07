Il carovita si fa sentire e pesa sempre di più sulle spalle di molti italiani. E tra le voci di spesa che occupano più spazio nel nostro budget c’è sicuramente l’affitto. L’affitto e le bollette sembrano essere lievitate negli ultimi anni, e molti italiani stanno cercando un’alternativa. La soluzione, per chi ha la fortuna di potersi spostare, è di trasferirsi in città dal costo della vita più basso. E ce n’è una in particolare sempre più apprezzata dagli europei e dagli italiani per le sue bellezze naturali, per il panorama gastronomico e soprattutto per gli affitti ancora abbordabili. Vediamo di cosa si tratta.

Circa 250 euro per monolocale, 450 euro per bi-trilocale in centro

Ma di quale città stiamo parlando? Si tratta della bellissima e sempre più apprezzata Tessalonica, anche chiamata Salonicco, nella Grecia settentrionale. Tessalonica è la seconda più grande città del Paese dopo la capitale, con una popolazione di tutta l’area metropolitana che supera il milione di abitanti. Ma nonostante sia una città grande, ricca di storia e cultura, Tessalonica rimane una città molto abbordabile dal punto di vista economico. In centro si trovano monolocali a meno di 250 euro e bi-trilocali a meno di 450 euro. Se ci allontaniamo dal centro, i prezzi calano ancora di più. Ma quali sono le bellezze di Tessalonica?

Affitti bassi e mare vicinissimo in questa città famosa per i ristoranti tra i migliori d’Europa

Tessalonica si affaccia direttamente sul mare, e in città è possibile fare il bagno per buona parte dell’anno. Se però siamo alla ricerca di spiagge più selvagge possiamo dirigerci nella Penisola Calcidica, a Nord-Est della città. Qui ci sono le spiagge più amate dai locali che attirano turisti da tutto il Mondo per le loro acque cristalline e la natura incontaminata. Ma anche per gli amanti della storia, e soprattutto della cucina, le attrattive non mancano.

La capitale del cibo per locali e stranieri

Affitti bassi e mare vicinissimo in questa città della Grecia. Ma Tessalonica non è famosa soltanto per le sue spiagge. È anche uno dei luoghi della Grecia e di tutta Europa, dove si può assaggiare il cibo migliore. I ristoranti tradizionali, le famose taverne, abbondano in tutta la città e particolarmente nella zona intorno al castello che domina il paesaggio. Qui potremo gustare i piatti tipici più golosi, dal pesce, alla carne, ai piatti tradizionali di verdure, e ovviamente ai dolci, che qui la fanno da padroni. Non dimentichiamo neanche le bevande, tra cui gli alcolici che chiunque visiti la Grecia deve assolutamente provare.

