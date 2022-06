Il tempo delle vacanze si avvicina e molti sono intenti nei preparativi per il viaggio. Mare, montagna o capitale europea, in Italia o all’Estero? Scegliere la meta può essere arduo, ma la parte più complessa sta nel decidere con quale mezzo di trasporto raggiungerla e prenotare l’alloggio.

Infatti, in questi casi la tempestività è basilare e chi è ancora indeciso rischia di trovare meno scelta e prezzi altissimi. Questa regola è valida anche per la prenotazione dei mezzi di trasporto. A tal proposito, si potrebbero sfruttare alcuni di questi trucchi incredibili capaci di farci spendere poco per l’acquisto dei biglietti aerei.

Ma chi ha più difficoltà nell’andare in vacanza sono i proprietari di animali domestici. Portare con sé cani e gatti nasconde numerose insidie, specialmente quando si vorrebbe risparmiare sui costi. Affrontando l’argomento, vedremo come viaggiare con un cane o un gatto e quali sono le regole generali sui principali mezzi di trasporto.

Capiremo quali sono i mezzi più convenienti e sicuri sia per l’animale, anche quando si tratta di cani di grossa taglia. Solo così potremo partire in tutta serenità, senza stress e goderci la nostra vacanza insieme a lui.

Come viaggiare con un cane o un gatto in aereo, treno e nave e i segreti per risparmiare in vacanza portando il nostro animale

Negli ultimi anni le maggiori compagnie di trasporto nazionali e internazionali si sono occupate del problema del trasporto animali. In un mondo dove 3 famiglie su 10 possiede un animale domestico, era necessario facilitare questo aspetto che ad alcuni può sembrare secondario.

Tuttavia, lasciare il proprio animale è per molti un grande stress. La difficoltà di affidarlo a qualcuno che se ne occupi è aggravata dai costi (circa 25 euro al giorno, per la pensione). Oggi, dunque, è possibile viaggiare con cani e gatti ma non è ancora così semplice.

Sugli aerei gli unici animali ammessi a bordo col padrone sono i cani guida per ciechi e i cani fino a 8/10 kg, compreso il trasportino. Questo dipende dalla compagnia e non tutte accettano animali. Quelli che superano il peso sono costretti a viaggiare in stiva, una soluzione da molti considerata poco sicura per la vita del cane.

Ovviamente cane e gatto dovranno essere sempre muniti di libretto sanitario o passaporto, anche per viaggi in treno o nave. Sul treno, viaggiare col proprio animale è più semplice. Se il cane entra in un trasportino 70X30X50 cm viaggia gratis, mentre per gli animali più grandi si deve acquistare un biglietto e munirsi di museruola. Sia per Trenitalia, che per Italo sono previste offerte per il periodo estivo.

La nave è considerato il mezzo più comodo per i viaggi lunghi. Tuttavia, oltre ai prezzi, bisogna sapere che il cane non è ammesso nelle zone comuni, né nella sala poltrone. Inoltre, se non si acquista la cabina pet friendly, l’animale dovrà essere tenuto in gabbie apposite sul ponte.

