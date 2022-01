Una vacanza invernale tra tradizione e natura alla scoperta di entusiasmanti paesaggi e itinerari in questi borghi italiani

Le vacanze invernali ci permettono di andare alla scoperta di numerose mete incantate e suggestive. L’inverno, come le altre stagioni, è il periodo ideale per concederci una fuga dalla monotonia quotidiana all’insegna della cultura e del relax. Per chi ama viaggiare la sete e la fame di conoscenze non si placano mai. Nonostante la pandemia in atto, abbiamo un po’ tutti la necessità di fare una breve pausa dalla vita quotidiana. E così magari possiamo girare in lungo e in largo il Belpaese tra città d’arte e borghi pittoreschi. Ma anche andare alla scoperta di borghi lontani dal turismo di massa, poco affollati ma pur sempre ricchi di suggestive sorprese. Pertanto, regaliamoci un weekend dell’Epifania indimenticabile alla scoperta di questo piccolo borgo del sud Italia, lontano dal turismo di massa. O perché no, potremmo regalarci anche una piacevole vacanza invernale, approfittando dei primi mesi di questo 2022.

Il cammino nella tradizione

La Basilicata è una Regione del sud del Paese che riesce a sorprendere il turista per la grande varietà di paesaggi e scenari che la caratterizzano. Il più delle volte, piccole porzioni di territorio ci regalano inebrianti panorami. Se amiamo la storia, le tradizioni e la buona cucina possiamo fare tappa nelle due province di Potenza e Matera. Qui possiamo scoprire due borghi dai toponimi simili eppure distanti tra loro: Rotonda e Rotondella. Dunque, se abbiamo qualche giorno a disposizione, possiamo immergerci nelle bellezze di entrambi i luoghi. In una full immersion che comincia in montagna e prosegue con vista sul mare.

Punto di partenza

Il borgo di Rotonda rappresenta il punto di partenza ideale per poter esplorare la zona del Parco Nazionale del Pollino. Qui possiamo toccare con mano le magnifiche vette, approfittando dei numerosi sentieri innevati. Sono tante le attività da fare sul Pollino: a partire dalle suggestive camminate tra i boschi, godendo appieno dei colori tipici della natura invernale. Ma anche le attività sportive come lo sci e le ciaspolate tra i numerosi sentieri naturali. Inoltre, possiamo andare alla scoperta dell’albero simbolo del Pollino: il pino loricato.

Possiamo poi muoverci verso Rotondella, piccolo borgo in provincia di Matera e a pochi passi dal mare.

Una vacanza invernale tra tradizione e natura alla scoperta di entusiasmanti paesaggi e itinerari in questi borghi italiani

Dalla montagna alla montagna ma con vista mare, dunque, percorrendo la strada che conduce verso la Puglia, in un’ora e mezza d’auto raggiungiamo Rotondella. Qui, a due passi dal mare, in un borgo soprannominato “il balcone dello Ionio”, possiamo continuare a godere delle meraviglie di questa terra. Il borgo è situato a metà tra i maestosi calanchi tipici del materano e il golfo di Taranto a poca distanza. Possiamo iniziare con un rapido tour nella piazza principale di Rotondella per apprezzare il magnifico panorama sul golfo di Taranto. Nel centro storico di Rotondella, possiamo poi andare alla scoperta delle numerose chiese e lasciarci cullare dalla tradizione e dalla cultura locale. Inoltre, possiamo godere della gastronomia del posto: dai piatti della tradizione fino alla tipica confettura di albicocca Cafona.

Una vacanza invernale tra tradizione e natura alla scoperta di entusiasmanti paesaggi e itinerari in questi borghi italiani ricchi di storia e cultura.