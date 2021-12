Una bella casa arredata alla perfezione ha bisogno di un angolo verde per completare il tutto. Qualche piantina qua e là sulle mensole della cucina o a riempire angoli spogli. Anche sui cataloghi d’arredamento possiamo notare come le piante siano fondamentali per la visione d’insieme.

Ma quando non si ha molto tempo non è facile prendersene cura. Il pollice verde è un’abilità che purtroppo non tutti hanno. È per questo che in tanti appartamenti notiamo la totale assenza di piante che altrimenti avrebbero fatto tutt’altra scena. Niente paura, anche chi ha il pollice nero può regalarsi un po’ di verde senza troppe pretese.

Non è soltanto facile da curare ma anche ornamentale questa pianta grassa che è un tripudio di colori

Se non possiamo stare troppo dietro ad innaffiature, luce naturale o potature ecco la soluzione. Le piante grasse o le succulente sono l’ideale per chiunque. Non richiedono troppa attenzione, non hanno bisogno di tanta acqua e praticamente sopravvivono a tutto.

La maggior parte di queste piantine è semplicemente verde e fiorisce raramente. Non la pianta di cui parleremo oggi che regala dei fiorellini colorati che lasciano senza parole. La pianta in questione è la Kalanchoe blossfeldiana.

Economica, fiorita e dai colori sgargianti

Questa bellissima pianta si acquista già fiorita e i suoi fiorellini durano diversi mesi. Dai toni del rosso e del rosa, ne esistono di diverse sfumature. Non richiede particolari cure ed è adatta veramente a tutti. Le specie in commercio sono diverse, alcune più simili ad arbusti. Ma questa è forse tra le più belle e allegre che ci siano. Se vogliamo dare un tocco di colore in casa dobbiamo sceglierla per forza.

Sopporta bene anche la luce diretta a differenza di tante altre piante. Vive bene in un ambiente caldo, ma sopporta temperature anche basse come i 7° gradi. L’unico problema è che se fa troppo freddo non riuscirà a fiorire. Se vogliamo possiamo spostarla all’esterno nei mesi primaverili senza che risenta del cambio di ambiente.

Bellissima da sola in un vaso posizionato su un bel tavolino da caffè

Però dà il suo meglio se inserita in una composizione di varie piantine grasse. Se vogliamo rimanere sulla stessa specie possiamo acquistare anche la calandiva. Possiamo anche realizzare un bellissimo terrario con questa piantina fiorita.

Quindi, non è soltanto facile da curare ma anche ornamentale questa pianta grassa che è un tripudio di colori. Tenere in casa le piante può sembrarci davvero una cosa semplice e che richiede pochi sforzi. Se per alcune piante questo è vero per altre bisogna avere qualche accorgimento.

Non basta sfruttare la temperatura casalinga più alta per vederle crescere rigogliose. Bisogna fare attenzione anche a spifferi e correnti d’aria. Inoltre queste 3 meravigliose piante d’appartamento non solo sono decorative ma resistono anche a freddo e spifferi.

Approfondimento

