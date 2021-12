Soprattutto nelle feste natalizie si mangia tantissimo pesce più del resto dell’anno. È tradizione in tante parti d’Italia consumare crostacei, molluschi e altri pesci a Natale. Per non parlare poi del famosissimo Cenone di Capodanno dove i gamberoni non mancano quasi mai.

Ma se siamo stufi di spendere tanti soldi magari per prodotti decongelati, l’alternativa c’è sempre. Con piatti a base di carne o preparazioni più classiche si può sempre fare un figurone. L’importante è scegliere la ricetta giusta che potrà soddisfare anche gli ospiti più esigenti.

Basta con gli stessi piatti di pesce complicati e costosi, ecco un primo piatto furbo e succulento che sta già spopolando

Oggi, infatti, proponiamo proprio una ricetta per un piatto molto gustoso che non tutti conoscono. La base del condimento di questi ravioli alle patate è il sughetto dell’arrosto.

Ingredienti per circa 4 persone:

350 gr di semola;

20 ml di vino bianco;

270 gr di tuorli;

10 ml di olio EVO;

140 gr di patate;

20 gr di Parmigiano Reggiano;

45 gr di mascarpone;

sugo dell’arrosto;

tartufo da grattugiare;

sale q.b.

Procedimento dei ravioli:

Impastiamo la semola con i tuorli, il vino bianco e i 10 ml di olio EVO e del sale. Impastiamo finché non otterremo un composto liscio e morbido. Formiamo un panetto, ricopriamo con la pellicola e mettiamolo a riposare in frigo;

Nel frattempo facciamo bollire le patate con tutta la buccia. Sbucciamole ancora tiepide e uniamole in una ciotola con il mascarpone, il formaggio grattugiato e un pizzico di sale. Montiamo il tutto con una frusta o usiamo la planetaria per un effetto ancora più cremoso;

Tiriamo la pasta fuori dal frigo dopo circa 1 ora e stendiamola in lunghe strisce non troppo spesse. Con l’aiuto di un cucchiaino creiamo delle piccole palline o quenelle di ripieno e posizioniamole sulle strisce. Abbastanza vicine ad uno dei lembi della pasta sfoglia e distanziamole tra loro di qualche centimetro,

Ripieghiamo la striscia sulle piccole sfere e con le dita facciamo uscire l’aria pressando delicatamente tra un raviolo e l’altro. Usando la rotella tagliapasta oppure con l’aiuto di un coltello creiamo i ravioli.

Ultimi passaggi:

Prendiamo il fondo di cottura del nostro arrosto, filtriamolo con un colino e mettiamolo in padella. Aggiungiamo un po’ di farina, un po’ di vino bianco e mescoliamo con la frusta. Facciamo restringere un po’, aggiungiamo il burro e il sughetto è pronto;

Cuociamo i ravioli in acqua bollente per qualche minuto e poi tuffiamoli in padella con il sughetto. Mantechiamo bene, se troppo denso possiamo aggiungere un po’ di acqua di cottura. Serviamo con una spolverata di tartufo grattugiato.

Quindi, basta con gli stessi piatti di pesce complicati e costosi, ecco un primo piatto furbo e succulento che sta già spopolando. Praticamente con un piatto come l’arrosto possiamo anche preparare un primo gustoso. Sembra incredibile ma tutti i nostri ospiti rimarranno di stucco.

