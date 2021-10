Gli Assegni al Nucleo Familiare, continuano ad essere erogati alle famiglie titolate, in attesa dell’introduzione dell’assegno unico universale. Talvolta, però, gli ANF non garantiscono un grande beneficio perché il loro importo è piuttosto esiguo. Come sappiamo, l’ammontare dell’assegno dipende dalla composizione del nucleo familiare e dal reddito dei suoi componenti. Inoltre, i redditi considerati sono quelli prodotti nell’anno che precede il periodo di validità. Quest’ultimo va dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno successivo. Pertanto, è chiaro che per aumentare l’importo dell’assegno, occorre avere la massima attenzione per i redditi dichiarati. In quest’articolo, poi, forniremo una serie di indicazioni ulteriori. Infatti, non è per tutti ma ecco come ottenere un aumento dell’Assegno Nucleo Familiare per determinate categorie . Si tratta dei: lavoratori dipendenti, quelli iscritti alla gestione separata INPS, gli agricoli, domestici e domestici somministrati. Poi, vi sono: quelli di ditte cessate, fallite e inadempienti, in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati. Ancora: i beneficiari di NASPI o disoccupazione agricola, i titolari di trattamenti di integrazione salariale. Infine, ci sono i lavoratori assistiti da assicurazione Tbc e i pensionati ex lavoratori dipendenti.

Novità degli ANF dal 1° luglio al 31 dicembre

In attesa dell’assegno universale, gli aventi diritto possono continuare a percepire gli ANF. Al riguardo, è bene sapere che dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, si può ottenere una maggiorazione per ogni figlio. Questa, poi, aumenta se nel nucleo familiare ci sono almeno 3 figli. In particolare, spetta 37,5 euro in più per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli. Invece, per i nuclei con almeno 3 figli, spettano euro 55 in più, per ciascun figlio. Come indicato, l’ammontare dell’assegno varia in base alla specifica composizione del nucleo familiare. A tal uopo, sono predisposte delle tabelle dall’INPS cui si fa riferimento. Esse, presentano degli importi predefiniti, in base alle fasce di reddito e alla presenza di disabili.

Non è per tutti ma ecco come ottenere un aumento dell’Assegno Nucleo Familiare per determinate categorie. L’iter da seguire

Arriviamo al punto cruciale del discorso e quindi, vediamo, in che modo è possibile tentare di ottenere una maggiorazione dell’ANF. Ebbene, essa può essere richiesta ricorrendo alle stesse modalità utilizzate per la presentazione della domanda. In particolare, per i lavoratori dipendenti del settore privato, l’istanza va presentata telematicamente, andando sul sito dell’INPS. Per far ciò si deve seguire la proceduta disponibile sul portale web. Il percorso da seguire è il seguente: “Prestazioni e Servizi / Assegno per il nucleo familiare – ANF”. A quel punto, l’INPS effettuerà un’istruttoria, rivalutando e ricalcolando gli importi giornalieri e mensili spettanti. Il tutto, considerando anche le maggiorazioni introdotte a partire da luglio, fino a fine anno.