È probabile che quando pensiamo ai funghi da cucinare ci vengano subito in mente i porcini. Questi, infatti, sono tra i funghi più gustosi e pregiati ma anche i più richiesti e amati.

Il loro sapore e il loro odore sono inconfondibili e vanno ad impreziosire molte pietanze semplici, come le tagliatelle o il riso. I funghi porcini, poi, li troviamo principalmente ora che è autunno. Ed è proprio in questo periodo che possiamo farne scorta per averli a disposizione tutto l’anno.

Se non sapessimo, però, come conservarli in maniera perfetta e sicura per papparli anche fuori stagione questo articolo potrebbe fare proprio al caso nostro.

Andremo, infatti, a scoprire tre facili e infallibili metodi per conservare al meglio i funghi porcini e gustarli tutto l’anno.

Una corretta pulizia

Prima di conservarli dobbiamo sempre partire da una corretta pulizia. Per prima cosa, dovremmo evitare di lavare sotto l’acqua corrente i nostri funghi porcini ad eccezioni di quelli più sporchi ed interrati.

Per tutti gli altri è sufficiente seguire questi due passaggi:

passiamo delicatamente un coltello sul gambo, dalla parte non seghettata, per raschiare via la terra;

passiamo un panno umido su tutto il fungo, cappello compreso, per pulirlo totalmente ed eliminare eventuale polvere.

Tre facili metodi per conservare al meglio i funghi porcini e gustarli tutto l’anno

Qualsiasi metodo intendiamo realizzare custodirà i nostri porcini puliti e tagliati. Anche per questa fase è importante seguire alcuni accorgimenti. Per tagliare i porcini, innanzitutto, utilizziamo un coltello da cucina con lama non seghettata e ben affilata. Poi, separiamo il gambo dal cappello e tagliamo entrambi a fettine o a pezzetti grossolani da circa 2 centimetri. Ora siamo pronti per realizzare le nostre conserve.

Primo metodo

Possiamo conservare i nostri porcini e gustarli tutto l’anno essiccandoli. L’essiccatura è il metodo più tradizionale che richiede però un po’ di tempo a disposizione.

Per farlo possiamo tranquillamente usare il forno di casa impostandolo su ventilato e con una temperatura di 45 gradi.

Disponiamo i funghi su una teglia oppure sulla leccarda e lasciamoli al forno 10-12 ore, controllandoli ogni 30-45 minuti.

Ricordiamoci, poi, di lasciare lo sportello leggermente aperto per far fuoriuscire tutta l’umidità.

Infine, chiudiamoli in un barattolo e per mangiarli basta prima farli rinvenire con un ammollo di 5 minuti in acqua tiepida.

Secondo metodo

Volendo, possiamo anche congelare i porcini crudi.

Dopo averli tagliati, tamponiamoli ulteriormente con un panno asciutto, inseriamoli in una busta per freezer e congeliamoli. Possiamo usarli ancora surgelati per qualsiasi ricetta.

Terzo metodo

Infine, possiamo preparare dei porcini sott’olio. Facciamoli sbollentare per 2 minuti in acqua e aceto di vino, in parti uguali, e poi ripassiamoli in padella con olio, sale e aromi a piacere. Nel frattempo, sterilizziamo i barattoli e i coperchi in forno per 25 minuti a 100 gradi. Versiamo i porcini nei barattoli ancora bollenti, copriamo con abbondante olio e tappiamo.

Per creare il sottovuoto, facciamo bollire i barattoli per 30-40 minuti e poi controlliamo che il coperchio faccia il tipico click.

Nel caso di questa conserva, dobbiamo stare particolarmente attenti ed evitare di consumarli se notiamo qualche segno di alterazione.

