Spesso e volentieri, quando qualcosa in casa non funziona tendiamo a buttarlo via senza pensarci due volte. Dovremmo, però, chiederci se ci sono degli usi alternativi e divertenti che quell’oggetto potrebbe nascondere. Dargli una seconda vita infatti, oltre a fermare un continuo circolo di spreco, può diventare anche una divertente operazione di bricolage sia per grandi che per bambini. Oggi facciamo un esempio che può essere messo in atto anche in vista delle prossime festività. Infatti è un peccato buttare le lampadine fulminate perché possono diventare un’originale decorazione per l’albero di Natale. Vediamo insieme come possiamo riutilizzarle con fantasia, divertendoci con i nostri familiari più cari.

È un peccato buttare le lampadine fulminate perché possono diventare un’originale decorazione per l’albero di Natale

L’idea che ci sta dietro è molto semplice, ma si applica solo a quelle guaste e non a quelle che riportano dei danni sulla superficie del vetro. È solo necessario, infatti, legare le lampadine e appenderle al nostro abete natalizio al posto delle consuete palline. Per renderle più attraenti ed estetiche, basta semplicemente dipingerle. Bisogna munirsi di un pennello e di una tinta adatta al vetro e dare poi sfogo al proprio estro. Si possono colorare con una tinta unita oppure con due sfumature diverse ma complementari. Quelle che sono più in voga per il Natale sono il rosso, l’oro, il verde. Chi volesse poi osare può comporre delle figure, come degli gnomi o dei cappelli di Babbo Natale. Si possono anche applicare dei brillantini per rendere ancora più creativo questo lavoretto. Si può fare lo stesso ragionamento con dei vecchi cd, dipingendo la parte riflettente.

Altre idee per un riciclo intelligente e oculato

Esistono molti altri escamotage interessanti per salvare all’ultimo del materiale di scarto. Ad esempio i tappi di sughero possono diventare dei deliziosi segnaposti per il cenone. Basta anche lì personalizzarli un po’. Una buona idea potrebbe essere quella di scrivere l’iniziale di ogni invitato o assegnare un numero. Oppure guai a buttare le bottigliette in vetro, possono diventare una originalissima decorazione di Natale a costo zero. Un’altra alternativa può, invece, rivelarsi utile per il consueto gioco a tombola, dove le pedine possono essere sostituite da dei gusci di castagna. Se invece questo uso non ci convincesse, possiamo usarli per alimentare il camino. Infatti nessuno butterà più via gusci delle castagne perché possono aiutarci a riscaldare la casa abbassando le bollette.

Approfondimento

L’albero di Natale è un residuo di una festività pagana e esorcizza le paure più antiche dell’uomo, ecco qui il perché