Non è il pareo e nemmeno il copricostume l’accessorio da spiaggia più alla moda

L’ultima settimana di agosto segna un po’ la fine dell’estate, anche se quasi sicuramente molti hanno optato per prenotare la vacanza a settembre. Che abbiamo già fatto le vacanze o che queste debbano ancora arrivare, poco importa: una capatina al mare è sempre una buona idea.

Certo, se dobbiamo pensare di rimanere solo un weekend meglio forse evitare l’estero per non rischiare di stare più tempo in viaggio che in spiaggia. In ogni caso, anche se scegliamo di rimanere in Italia, tra Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Marche, Sicilia e Sardegna c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Possiamo scegliere di fare la colazione ligure a base di focaccia e cappuccino o quella sicula con granita o gelato e brioches. Allo stesso modo, possiamo optare per le spiagge rocciose della Liguria, i lunghi litorali emiliani o le acque cristalline del Sud Italia.

Una volta scelta la destinazione del prossimo weekend, il passo successivo è quello di pensare a come vestirsi. Al mare, si sa, il costume è d’obbligo per mantenere fino a che si può la tintarella faticosamente raggiunta. Attenzione, però, perché non è il pareo e nemmeno il copricostume l’accessorio che ci renderà regine indiscusse della spiaggia.

Una combinazione inaspettata

La nuova moda, ampiamente promossa dalle star di 20 o 50 anni, è quella che vede protagonista l’abbinamento bikini e cardigan estivo. Ebbene sì, contro ogni aspettativa, il cardigan incontra per la prima volta il mare e la spiaggia. Naturalmente, non si tratta del classico maglioncino neutro, raffinato e con i bottoni dorati che siamo solite concederci nelle giornate invernali.

Il cardigan in oggetto è quello formato mini e dai colori forti e vibranti come il rosso, il giallo o il multicolor. Non meno adatto anche un semplice bianco, certamente più facile da abbinare.

Maniche lunghe ma tessuto leggerissimo sono il giusto compromesso per essere di tendenza e per nascondere le braccia eventualmente poco toniche.

Idea chic per il look da spiaggia

Un tipo di outfit che sta spopolando tra le celebrità è anche quello che mette al centro il cardigan oversize e multicolor. Abbinato a un paio di bermuda o shorts in denim e ad un top bikini vitaminico, magari arancione, ricorda molto il look tipico da Coachella. Completano l’opera degli occhiali da sole maxi a specchio e ciabattine, cintura e tracollina in cuoio.

