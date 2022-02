Quartieri, monumenti e attrazioni fanno di questa capitale multiculturale una meta ideale in primavera, spendendo poco per muoversi e dormire 

Nonostante la Brexit, il sogno londinese non tramonta. Punto di riferimento per moda, arte e musica, con i suoi pub e i mercati, i monumenti e la storia, un viaggio a Londra è sempre un’esperienza indimenticabile.

In continua trasformazione per stare al passo con i tempi, basta non visitarla per due o tre anni e quando torniamo la troviamo cambiata. Sempre in meglio. In grado di proporre qualcosa di stimolante e ad accoglierci con tante sorprese.

La card per spendere meno

L’Oyster card è indispensabile per muoversi con i mezzi pubblici londinesi. Si tratta di un biglietto elettronico che contiene un credito prepagato che può essere utilizzato con diversi mezzi pubblici. La famosa Tube cioè la metropolitana cittadina, i bus, la metro delle Docklands fatta di moderni mezzi senza conducente. Ma anche le barche sul Tamigi e i treni della National Rail.

Il vantaggio della Oyster card è solo uno e cioè il risparmio.

Oltre a spendere il 50% in meno rispetto ai biglietti giornalieri, questa carta prepagata permette di ottenere sconti durante le visite a quartieri, monumenti e attrazioni. Nei ristoranti, negozi e teatri convenzionati la carta permette di risparmiare. E anche tanto.

Anche dormire spendendo poco a Londra è molto facile. Esistono due tipi di sistemazione e cioè gli hotel e gli ostelli. Le offerte riguardanti gli hotel sono infinite. Inoltre gli ostelli sono puliti e attrezzati nonostante la condivisione. I prezzi sono sempre abbordabili.

I prezzi dello shopping sono la ciliegina sulla torta. Numerose marche famose in Italia si trovano a Londra con sconti superiori al 30%. Carnaby, Covent Garden e Notthing Hill offrono più di 150 marche, boutique alla moda, artigianato e negozi vintage. Il mercato di Portobello road è lungo 1,6 km.

Il consiglio più importante? Partire con la valigia vuota e tornare con la valigia piena.

Quartieri, monumenti e attrazioni fanno di questa capitale multiculturale una meta ideale in primavera, spendendo poco per muoversi e dormire

Visto il numero di quartieri da visitare nella città scegliere è difficile.

Leicester Square è il luogo dei divertimenti con tanti spettacoli e attrazioni. La piazza permette di assistere a spettacoli gratuiti e nello stesso tempo il tappeto rosso ospita passerelle di attori famosi durante le prime più acclamate.

Il quartiere di Greenwich a 9 km da Charing Cross è famoso per il meridiano, per i parchi e per i mercati.

Il parco che vi si trova è grande 74 ettari. Inoltre si può visitare la Queen’s House, un’elegante villa circondata da giardini che risale al 1600.

Sempre nel quartiere, è possibile ammirare la O2 Arena e numerosi musei come l’Osservatorio reale, il Cutty Sark e il Museo Marittimo.

L’Old Royal Naval College, uno degli edifici più visitati dai turisti, è patrimonio Unesco.

Le attività da fare a Londra sono tantissime ma una foto sulle strisce pedonali di Abbey Road rappresenta un ricordo unico che non può mancare nella nostra galleria.