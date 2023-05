Da inizio anno il settore media sta guadagnando il 16%, un risultato leggermente superiore a quello del Ftse Mib. Nel corso dell’ultima seduta d Borsa aperta, però, non è bastata la tenuta di due big per evitare il ribasso del settore media. Le quotazioni, di MFE B e Mondadori, infatti, hanno chiuso al rialzo nonostante la debolezza generalizzata del settore. Andiamo, quindi, a vedere quali potrebbero essere gli scenari più probabili per questi due titoli che ha inizio anno stanno avendo un andamento abbastanza diverso tra loro. MFE B, infatti, guadagna oltre il 17% facendo meglio del Ftse Mib. Mondadori, invece, guadagna solo l’8%.

Non è bastata la tenuta di due big per evitare il ribasso del settore media, ma MFE B ha guadagnato circa lo 0,7%

Le azioni MFE B (MIL:MFEB) hanno chiuso la seduta del 12 maggio a quota 0,6585 €, in rialzo dello 0,69% rispetto alla seduta precedente.

Dopo sei sedute consecutive al ribasso, le quotazioni hanno trovato un punto di equilibrio intorno al supporto in area 0,654 €. La tenuta di questo livello potrebbe favorire un’inversione rialzista con obiettivo i massimi annuali in area 0,74 €. Qualora, invece, il supporto dovesse cedere, la discesa potrebbe continuare verso area 0,609 €. Su questo livello, che rappresenta la massima estensione ribassista, la probabilità di assistere a un’inversione rialzista potrebbe essere molto elevata.

Le azioni Mondadori si lasciano la porte aperta per continuare il rialzo in corso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mondadori (MI:MN) ha chiuso la seduta del 12 maggio a quota 1,96 €, in rialzo dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.

Area 1,95 € sta giocando un ruolo chiave in questo 2023 per il titolo Mondadori. Come si vede dal grafico, infatti, prima ha frenato l’ascesa dei prezzi, poi ha supportato l’impostazione rialzista,

Gli scenari futuri, quindi, potrebbero fortemente dipendere da quanto accadrà in prossimità di questo livello. La sua tenuta potrebbe favorire una continuazione al rialzo verso gli obiettivi indicati in figura. In caso contrario dovremmo andare a calcolare i livelli chiave per il nuovo scenario ribassista.

Articoli che potrebbero interessarti

Ecco dopo quanto tempo ho un capitale di 15.000 o 20.000 euro se oggi investo i soldi al tasso del 4% o del 5%

Dopo il fallito tentativo di ripartire al rialzo il traguardo dei 50$ diventa sempre più probabile per il petrolio