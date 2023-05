Attenzione perderanno tutti i soldi sul libretto postale questi titolari che non si attivano entro il 29 giugno

Risparmio è la parola d’ordine degli ultimi tempi, pertanto perdere somme depositate è davvero un peccato, Ecco come fare per essere sempre aggiornati e non perdere soldi

Il tempo scorre talmente veloce che talvolta può farci dimenticare avvenimenti, date e scadenze importanti. Quando si tratta di scadenze fiscali, consultando il sito web dell’Agenzia delle Entrate potremo trovare tutte le scadenze del mese di riferimento. In tal modo eviteremo sanzioni e non perderemo agevolazioni e benefici importanti. Tuttavia la vita frenetica di tutti i giorni potrebbe davvero giocare brutti scherzi alla memoria e farci dimenticare qualcosa di veramente importante per le tasche. Come ad esempio un conto corrente o il libretto postale aperto dalla nonna con somme depositate per il battesimo o la prima comunione.

Ebbene, ritrovarlo e scoprire che è ormai stato estinto è un vero peccato soprattutto in un momento di crisi economica come questo. Poste Italiane pertanto pubblica pertanto periodicamente l’elenco dei Libretti di Risparmio Postale dormienti. Ovvero di quei libretti non movimentati dal proprio titolare da più di 10 anni, non sottoposti a procedimenti o blocchi che ne impediscano la movimentazione. Inoltre è necessario che sui libretti sia giacente un saldo superiore a 100 euro.

Attenzione perderanno tutti i soldi i titolari di questi libretti di risparmio che non risponderanno all’invito di Poste Italiane

Poste Italiane ha pubblicato l’elenco provinciale del Libretti di Risparmio Postale dormienti alla data del 31 marzo 2023. Contestualmente ha invitato i titolari a recarsi presso gli uffici entro il 26 ottobre 2023 per dare disposizione e consentirne il censimento anagrafico. Superato inutilmente il predetto termine Poste Italiane dovrà procedere all’estinzione del libretto. Ma oltre al suddetto termine, vi è un’altra scadenza molto più vicina per altri i titolari di libretti di risparmio postale. Ovvero per coloro i cui libretti sono risultati dormienti alla data del 30 novembre scorso. Pertanto attenzione perderanno tutti i soldi i titolari di questi libretti che non si recheranno presso gli uffici postali entro la data del 29 giugno 2023. Costoro pertanto dovranno recarsi presso qualsiasi ufficio postale e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto. Solo in questo modo si eviterà l’estinzione del libretto e la devoluzione delle somme depositate nel Fondo Istituito dalla Finanziaria 2006.

Come sapere se il proprio libretto è dormiente

Per sapere se il proprio libretto è dormiente basta andare sul sito di Poste Italiane dove si troveranno gli elenchi dei libretti dormienti. Per risvegliarli ci si dovrà recare presso gli uffici per dare disposizioni e consentire il censimento anagrafico del proprio libretto. Ad ogni modo, una volta devolute le somme nel Fondo, il titolare potrà, entro 10 anni, richiedere il rimborso direttamente e personalmente alla CONSAP.