Mercati azionari che iniziano il mese di aprile con un forte ribasso mentre il Vix si impenna in una sola giornata dell’8%. Un movimento del genere lascia straniti ma a parer nostro va osservato attentamente perchè potrebbe essere una trappola. Infatti, il percorso campione settimanale inidcato dai nostri oscillatori dava indicazioni di ribasso per i primi 2 giorni di Borsa aperta, per poi lasciare spazio a una nuova fase rialzista. Per il momento le nostre attese non sono cambiate. Nei prossimi paragrafi andremo a vedere perchè a parer nostro non è ancora ribasso sui mercati azionari nonostante il rosso di ieri.

Un pattern già visto

Sui massimi e sui minimi di rilievo spesso si osservano dei movimenti particolari. Escursioni al ribasso o al rialzo che sembrerebbero far inizare un nuovo trend e poi nei giorni successivi si torna alla normalità. Sono queste le cosiddette trappole per specialisti che portano gli investitori fuori strada. Come difendersi? Semplice, guardando il movimento come facciamo in queste pagine: capire se quei prezzi hanno rotto o meno determinati livelli di supporto e se quel movimento verrà poi riconfermato nei giorni successivi.

Non è ancora ribasso sui mercati azionari: i livelli di breve termine da monitorare

La chiusura della giornata di contrattazione del 2 aprile è avvenuta ai seguenti prezzi:

Dax Future

18.553

Eurostoxx Future

5.000

Ftse Mib Future

33.765

S&P500

5.205,81

Un’escursione giornaliera che non si vedeva da molte settimane ma nonostante questo in base ai nostri metodi non è cambiato ancora nulla. Ad esempio i prezzi di ieri si sono appoggiati millimetricamente sulle labbra dell’Alligator indicator e questo per il momento ravvisa che ancora sia in corso una fase direzionale railzista.

Probabile inversione ribassista invece, se i prezzi nei prossimi giorni chiuderanno una giornata di contrattazione e poi questa chiusura verrà confermata a livello settimanale sotto i seguenti livelli:

Dax Future

18.451

Eurostoxx Future

4.972

Ftse Mib Future

33.745

S&P500

5.128.

Se si formassse questo swing allora si potrebbe iniziare a pensare all’inizio di una fase ribassista e all’eventuale raggiungimento dei seguenti obiettivi:

Dax Future

18.052/17.728, mentre la mascella passa in area 17.000 punti, il prezzio attuale è in area 18.776;

Eurostoxx Future

4.859/4.752 mentre la mascella passa in area 17.000 punti, il prezzio attuale è in area 4.500;

Ftse Mib Future

32.597/31.775, mentre la mascella passa in area 30.000 punti; il prezzio attuale è in area 5.254;

S&P500

5.097/4.990, mentre la mascella passa in area 4.754 punti; il prezzio attuale è in area 5.254.

Dfficile affermare che sia iniziato il ribasso tanto atteso da molti investitori, anche se siamo convinti che la risposta anche attendibile non si farà attendere oltre oggi e domani.

