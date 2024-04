Rotazione settoriale sui mercati azionari? Focus su Cisco Systems

Nei giorni scorsi i mercati dopo aver raggiunto nuovi massimi storici, complice il Vix che si è impennato, hanno dato spazio a un forte ribasso. Per il momento, questo è rimasto confinato in un solo giorno e rientra nel nostro percorso campione settimanale. Sempre secono quest’ultimo da oggi si dovrebbe ripartire al rialzo. Se non si verificheranno ulteriori discese e queste non andranno sotto determinati livelli, il ribasso di ieri verrà catalogato come trappola per ribassisti. La nostra idea operativa è la seguente: c’è una rotazione settoriale sui mercati azionari? Una nuova fase rialzista vedrà le azioni legate all’ AI scendere e risalire i settori tradizionali? Vedremo cosa accadrà.

Alcune raccomandazioni degli analisti

UBS nelle scorse settimane ha consigliato agli investitori di considerare una vasta gamma di investimenti tecnologici, con un’enfasi sull’importanza dell’intelligenza artificiale (IA). Gli analisti hanno notato che le azioni tecnologiche negli Stati Uniti hanno avuto un forte rialzo nelle scorse settimane. INfatti, sono stae il driver principale spingendo l’indice S&P 500 a raggiungere un massimo storico. La Banca d’affari ha raccomandato agli investitori di aumentare le proprie partecipazioni nelle grandi società tecnologiche statunitensi, vista l’importanza dell’IA. Tuttavia, ha suggerito anche di estendere gli investimenti ad altre aree. Ad esempio all’Asia, per diversificare i portafogli tecnologici, citando opportunità nei processori specifici per l’IA e negli impianti di produzione di semiconduttori.