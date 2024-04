Dove si paga di meno per sciare in Italia - Foto da pexels.com

Secondo i risultati di un recente sondaggio, circa il 71% degli italiani ha sciato almeno una volta nella vita. Un italiano su tre, invece, è uno sciatore esperto. Sciare è certamente una splendida attività sportiva, che tutti dovrebbero provare. Tuttavia richiede anche molti soldi, specialmente su alcune piste che sono note per essere particolarmente costose. Non tutti hanno tanto denaro da dedicare ad attività del genere e proprio per questo vedremo a breve delle mete low cost in cui è possibile sciare nel nostro Paese.

Dove si paga di meno per sciare in Italia

Spesso si parla dell’Italia solo per le sue splendide città di mare e per le coste dalla mirabile bellezza. Tuttavia, il nostro Paese è anche sede di luoghi perfetti per gli sciatori e di impianti di alto livello.

Solo nel Trentino Alto-Adige si contano circa 74 impianti sciistici, in Piemonte 47 e in Lombardia ben 33. Quelle che abbiamo citato sono le regioni che ne vantano il maggior numero. Ma dove si paga di meno per sciare in Italia?

2 mete low cost

La prima meta di cui parleremo non è molto nota. Si tratta infatti di un piccolo borgo del Piemonte, che vanta appena 77 abitanti e che è però rinomato tra chi ama sciare. Stiamo parlando di Argentera.

Si tratta di un borgo che si trova a pochi passi dal confine francese, in cui è possibile anche dedicarsi a gite su motoslitte e slitte trainate dai cani. È una meta molto economica per chi ama la neve, siccome al modico costo di 22 euro è possibile sciare per una giornata intera.

L’altra meta low cost per sciatori è invece Cerreto Laghi, che nei feriali vanta prezzi davvero irrisori: 15 euro. Invece, nei giorni festivi e prefestivi il costo è leggermente maggiore, cioè di 28 euro. Insomma, andando in settimana si risparmia davvero tanto. È inoltre presente una scuola di sci e delle piste adatte anche ai principianti. Pertanto, si tratta di una località perfetta anche per chi vuole imparare a sciare o non se la sente di provare a farlo su piste un po’ più complicate.

