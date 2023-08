A ridosso del 4 agosto, nostro setup annuale, come da attese i mercati hanno iniziato una fase ribassista. Questa dovrebbe essere di una durata limitata nel tempo e di 7/10 punti percentuali dai massimi raggiunti a inizio mese. Cosa attendere da ora in poi? Oggi è scaduto un setup mensile e sembrerebbe aver intercettato un rimbalzo. Al momento quali valutazioni si possono fare? Non è ancora il momento per tornare compratori sui mercati. Andiamo a spiegare il perchè.

Ai rialzi seguono i ribassi

Le prossime date mensili invece scadranno il 17 agosto e poi il 28 e 30. Come regolarsi ora?

Il ritracciamento in corso che era atteso rientra nei movimenti fisiologici dei mercati. Fiino a quando non verranno rotti supporti di mnedio periodo al ribasso, la tendenza rimarrà rialzista. Quindi, l’attuale movimento dovrebbe rappresentare molto probabilmente un’occasione di acquisto.

Non è ancora il momento per tornare compratori sui mercati: quando lo sarà?

Alle ore 16:15 della seduta del 9 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.947

Eurostoxx Future

4.344

Ftse Mib Future

28.465

S&P500

4.495.

I movimenti di ribasso si fomano quasi sempre disegnando un ABC: prima gamba ribassista, rimbalzo e poi nuovi minimi.

Quindi, questo ci fa ritenere che probabilmente il ribasso in atto non si sia ancora concluso.

I livelli operativi sono rimasti gli stessi e quindi li ricapitoliamo.

Primo indizio di inversione rialzista con chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

16.058

Eurostoxx Future

4.372

Ftse Mib Future

28.820

S&P500

4.541.

Anche gli obiettivi del ribasso per il momento rimangono invariati:

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Non ci resta che continuare ad assecondare il movimento e seguirlo come semplici spettatori. Vedremo domani se cambierà qualcosa o meno.

