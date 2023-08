Per milioni di italiani è ormai tempo di mare, sole e relax dopo mesi di lavoro, impegni e commissioni varie. Un momento atteso da un anno e l’occasione giusta per ricaricare le pile prima della ripartenza. Intanto prima della partenza c’è da sistemare le cose in casa, come ad esempio l’eventuale cash che non verrà portato con sé per le ferie. Tra le varie alternative, ecco dove mettere i soldi in banca prima di una vacanza al mare o all’estero e al ritorno incassare gli interessi.

Di norma si tende a nasconderlo in casa in posti più o meno inconsueti e originali (abbiamo già visto dove non metterli). Tuttavia, la soluzione presenta tutta una serie di criticità che adesso vedremo.

Depositare i soldi sul conto in banca

Un primo aspetto da considerare è che i ladri di professione non saranno di certo infallibili ma neanche persone che si arrendono facilmente. Una volta infranti gli spazi domestici altrui cercheranno in tutti i modi di portare via della refurtiva che “li ripaghi” del rischio. E comunque rovisteranno in lungo e in largo per cercare del cash prima di arrendersi o refurtiva facilmente monetizzabile.

Depositare i soldi in banca è diverso. Qui è vero i ladri vanno a colpo sicuro sul fatto che troveranno denaro liquido, anche se ne ignorano il saldo effettivo. Ma la struttura presenta un livello di protezione, garanzie e tanto, tanto altro che il singolo cittadino non può permettersi. Morale, lasciare i soldi in banca è oggettivamente più sicuro che lasciarli in casa.

Ecco dove mettere i soldi in banca prima di una vacanza al mare o all’estero e al ritorno incassare gli interessi

Sì, ma dove? Una potenziale soluzione potrebbe rappresentarla il conto deposito (CD) quale alternativa al c/c. Il primo è remunerativo, mentre il secondo quasi mai lo è e in genere già se ne possiede uno attivo. Inoltre si terrebbero distinti i soldi da impiegare per i pagamenti più svariati (quelli sul c/c) da quelli destinati a riserva di valore di breve, brevissimo termine.

Il CD nasce appunto per remunerare il denaro depositato a stretto giro mentre è limitato nell’espletamento delle tipiche operazioni bancarie. In sostanza permette quasi solo di depositare e ritirare i soldi per farli fruttare e niente più.

Sul mercato vi sono 2 tipi di deposito, libero e vincolato. Il 1° consente di prelevare e versare senza limitazione di importo e di tempo (nei CD semi liberi le somme richiamate sono disponibili dopo 32 giorni). Il 2° di norma impone l’attesa della scadenza per poter rientrare del capitale. Pertanto il CD libero è meno remunerativo del 2°, fermo restando che gli interessi sono sempre proporzionali al tempo del deposito.

Altro aspetto assai interessante è che questi prodotti in genere non prevedono costi di apertura, gestione e chiusura. Le spese fiscali, invece, sono nell’ordine del 26% sugli interessi attivi e del 2×1.000 di imposta di bollo della somma vincolata.

Quanto rende ad agosto un conto deposito libero?

Abbiamo fatto una ricerca in rete per capire quanto renderebbe un modesto capitale su un CD libero o semilibero ad agosto 2023.

Il conto Cherry Recall dell’omonima banca è un semilibero (ritiro delle somme con un preavviso di 32 giorni) che offre un tasso annuo lordo del 3,50%. Parimenti lo si può alimentare a proprio piacimento.

Il CD online Io posso di banca Santander non ha vincoli e offre il 2,50% fisso lordo annuo fino a 100mila € di deposito. Le somme sono sempre disponibili, gli interessi accreditati ogni 3 mesi e non è previsto nessun importo minimo di versamento. Gli

E così via con altre banche e altre soluzioni differenti. Tuttavia, avvisiamo il Lettore di leggere sempre attentamente tutte le condizioni contrattuali previste dalla banca di turno. Tipo assenza o presenza di vincoli di importi, di tempo, di prelievi e versamenti, necessità o no di aprire un c/c, imposta di bollo, etc.

I vantaggi del depositare i soldi in banca prima di partire per il mare

Ecco dove mettere i soldi in banca: ricapitolando, i principali benefici di un deposito più o meno libero dell’extra cash disponibile prima della partenza per le vacanze sarebbero i seguenti: