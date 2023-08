Come ristrutturare casa da soli con pochi soldi e senza autorizzazioni: la guida definitiva

Vuoi ristrutturare casa da solo risparmiando e senza chiedere permessi al Comune? Ci sono lavori di miglioria del tuo appartamento che puoi fare in edilizia libera. Ecco quali sono.

Hai voglia di dare una rinfrescata alla tua casa, ma non vuoi spendere una fortuna o perdere tempo con le pratiche burocratiche? Per fortuna, esiste una soluzione che fa al caso tuo: l’edilizia libera. Si tratta di un insieme di interventi di ristrutturazione che puoi fare senza chiedere permessi al Comune o presentare documentazione. In questo articolo ti spiegheremo quali sono i lavori che rientrano nell’edilizia libera, quali sono le condizioni e i limiti da rispettare.

Cosa si intende per edilizia libera?

L’edilizia libera è disciplinata dal Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001 con le successive modifiche, come il D. Lgs 222/2016). Questo stabilisce quali sono i lavori che non richiedono permessi o comunicazioni al Comune. Si tratta di interventi che non modificano la volumetria, la superficie o la destinazione d’uso dell’immobile.

Inoltre, questi lavori non devono incidere sulle caratteristiche strutturali, statiche o antisismiche dell’edificio. L’edilizia libera può variare a seconda delle normative regionali o comunali, quindi è sempre bene informarsi prima di iniziare i lavori.

Quali sono i lavori in edilizia libera?

Tra i lavori che rientrano nell’edilizia libera ci sono la sostituzione degli infissi, dei pavimenti, dell’intonaco, dei rivestimenti interni ed esterni. Il rifacimento del bagno. Poi, gli interventi sugli impianti elettrici, idrici, termici, di climatizzazione e di illuminazione. La riparazione degli impianti domestici.

Inoltre si possono realizzare controsoffitti, pareti divisorie interne, armadi a muro, caminetti. La tinteggiatura delle pareti interne ed esterne. La posa di pannelli solari o fotovoltaici e la sostituzione della caldaia con una pompa di calore. Ancora, l’installazione di inferriate e sistemi contro l’intrusione furtiva. Ma questo è solo un elenco parziale.

Come ristrutturare casa da soli anche senza impresa edile o artigiano

Questi lavori hanno dei vantaggi sia in termini economici che energetici. Infatti, ti permettono di risparmiare sui costi dei materiali e della manodopera, e di migliorare l’efficienza e il comfort della tua casa. Inoltre, contribuisci a ridurre l’impatto ambientale del tuo immobile, riducendo le emissioni di CO2 e favorendo l’uso delle energie rinnovabili.

Per effettuare questi lavori puoi rivolgerti ad una impresa edile oppure ad un artigiano. In alternativa, se pensi di poter fare a meno di entrambi, nessuno ti impedisce di fare da solo.

Alcune condizioni da rispettare

Abbiamo scoperto come ristrutturare casa da soli. Ma per poter effettuare i lavori in edilizia libera devi rispettare alcune condizioni e limiti imposti dalla legge. In particolare, devi mantenere inalterate le caratteristiche urbanistiche, architettoniche, paesaggistiche e storico artistiche dell’immobile. Devi rispettare i regolamenti edilizi comunali e le norme igienico sanitarie, acustiche, di sicurezza e di prevenzione incendi.

Inoltre, devi rispettare le distanze minime tra le costruzioni e i confini di proprietà. Devi ottenere il consenso del condominio, se i lavori riguardano le parti comuni o le facciate dell’edificio. Devi affidare i lavori a un tecnico abilitato, che si occupi della direzione dei lavori, della sicurezza e della certificazione degli impianti.