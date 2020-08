Ecco perché non dovresti indossare le stesse scarpe tutti i giorni. Siete appena state nel vostro negozio preferito e avete visto delle scarpe bellissime, quindi non potete fare a meno di comprarle. Non appena abbiamo trovato il nostro paio di scarpe, quelle dove diciamo: “eccole finalmente”, non vediamo l’ora di indossarle, ma possiamo indossarle veramente tutti i giorni? Oppure potrebbe recare dei danni ai nostri piedi?

Ecco perché non dovresti indossare le stesse scarpe tutti i giorni

Le scarpe come tutti sappiamo sono un indumento che va utilizzato per camminare all’esterno. Se invece ci troviamo a casa è consigliato usare delle ciabatte, in questo modo i batteri che si trovano all’esterno non saranno portati in casa.

Se indossiamo lo stesso tipo di scarpe tutti i giorni questo tenderà a rovinarsi e le scarpe tanto amate potrebbero rovinarsi più facilmente. Il motivo quindi non è legato tanto ad una possibile futura malformazione della pianta del piede, ma solo ed esclusivamente al consumo delle nostre scarpe.

Quando indossiamo le scarpe, queste assorbono il sudore dei piedi. È un processo assolutamente normale, ma le tue scarpe hanno bisogno di tempo per asciugarsi. Se indossi le stesse scarpe ogni giorno, non hanno la possibilità di farlo e questo può farle perdere la forma. Se invece sei convinto di voler utilizzare le stesse scarpe tutti i giorni dovresti trovare un metodo per far asciugare il sudore più in fretta possibile.

Come asciugare il sudore delle scarpe

Uno di questi metodi può essere ad esempio lasciare per tutta la notte un po’ di borotalco nelle scarpe. Infatti il borotalco, che viene usato anche per assorbire il sudore delle ascelle, avrà lo stesso effetto sulla suola delle scarpe. La mattina dopo togliete il borotalco dalle scarpe e potrete nuovamente utilizzarle. Si consiglia comunque di cercare di evitare di indossare lo stesso paio di scarpe per troppi giorni consecutivi, se non si vogliono rovinare più facilmente.

