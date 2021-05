Mantenere la linea è un obiettivo che perseguono tutte le donne ogni giorno. Farlo non è affatto facile e questo spesso ci porta a privarci delle cose ci piacciono di più. Imparare a mangiare sano può essere difficile e quando seguiamo una dieta o un’abitudine alimentare controllata possiamo farci prendere dallo sconforto. Come dobbiamo comportarci se, dopo aver cenato, siamo colte da un improvviso attacco di fame? Oggi vogliamo dare delle dritte e spiegare che non dobbiamo più temere gli odiosi attacchi di fame dopo cena con questi 4 incredibili cibi.

Attacchi di fame

Gli attacchi di fame possono avere diverse cause, ad esempio, la scarsa qualità degli alimenti che mangiamo. Se mangiamo spesso cibo spazzatura che contiene quantità molto elevate di zuccheri e carboidrati saremo soggetti ad attacchi di fame.

Questo accade perché zuccheri e carboidrati in grandi quantità sono responsabili di salite e ricadute dei livelli di glicemia. Essi, a loro volta, ci faranno sentire i classici morsi della fame. Dormire poco e male è un’altra causa. Pare infatti che la mancanza di sonno porti a rendere più desiderabili i cibi spazzatura. Lo stress è la causa più comune legata agli attacchi di fame che portano a sentire appetito quando in realtà non dovremmo. E infine, la dieta. Se abbiamo appena iniziato una nuova dieta, è possibile sentire più di frequente il bisogno di mangiare anche dopo i pasti principali. In ogni caso, non dobbiamo più temere gli odiosi attacchi di fame dopo cena con questi 4 incredibili cibi.

Frutta secca

La frutta secca, come noci e mandorle, ha effetti positivi sul nostro organismo spezzando la fame in modo leggero. Questi frutti inoltre sono ricchi di grassi insaturi, proteine ed omega-3 che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo. Le mandorle in particolare aiutano a migliorare la qualità del sonno e quindi consumate dopo cena per combattere la fame può solo farci del bene.

Verdure croccanti

Ci sono delle verdure che crude sono perfette per combattere la fame. Alcune di esse, grazie alla loro consistenza croccante, sono anche particolarmente sfiziose. Quindi possiamo provare a spezzare la fame con le carote, il sedano o il finocchio.

Chips di frutta e verdura

La Redazione consiglia di prepararle in casa poiché farlo è davvero semplice e veloce. Sarà sufficiente lavare e tagliare a rondelle la frutta e la verdura desiderata e passarla per qualche minuto in forno o al microonde. Come spuntino post-cena saranno davvero perfette ed ipocaloriche.

Olive

Le olive sono un alimento ricco di grassi monoinsaturi che aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo. Nel nostro caso, se siamo colti da un improvviso attacco di fame in serata, possiamo consumare 8 olive. Esse aiuteranno ad allontanare la fame con appena 100 calorie.

