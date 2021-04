La voglia di dolci può sopraggiungere in qualsiasi momento della giornata, sia che siamo a lavoro, sia che siamo a fare una passeggiata. Ci sono solo due cose che possiamo fare quando abbiamo voglia di mangiare i dolci: resistere o cedere. Nel caso in cui stiamo seguendo una dieta, la voglia di dolci può rilevarsi un vero e proprio problema. Per questo motivo, infatti, vogliamo rivelare i 5 trucchi infallibili per combattere e contrastare la voglia di dolci.

Lavarsi i denti

Lavarsi i denti è una semplice azione quotidiana che però ci permette di distrarre la mente per concentrarsi verso un’altra azione diversa dal mangiare. In questo modo riusciremo in modo semplice ad ingannare momentaneamente la mente e tardare questo “bisogno”. Inoltre, è risaputo che il sapore del dentifricio per quanto delicato possa essere ha il potere di rovinare il gusto di ciò che andremo a mangiare. Pertanto, ci indurrà ad aspettare un po’ di tempo prima di mangiare.

Chicco d’uva ghiacciato

Una soluzione buona ed ipocalorica la troviamo nel chicco d’uva. Questo, infatti, permette di fare uno snack leggero ma che contiene degli zuccheri e moltissimi altri nutrienti. Consigliamo di mangiare qualche chicco d’uva ghiacciato perché, in quanto tali dovremo aspettare del tempo prima di finirli tutti. Questo ci indurrà a mangiare più lentamente e quindi a saziarci prima.

Usare la cannella

La cannella è una spezia ricca di antiossidanti che è in grado di proteggere il nostro corpo da vari disturbi. Oltre a questo, la cannella permette di dolcificare gli alimenti riducendo i livelli di zuccheri nel sangue. Ciò, a sua volta, genera un più rapido senso di sazietà e riduce quindi la voglia di consumare altri dolci.

Muoversi

Fare attività fisica ci permette di tenere occupata la mente agendo comunque in modo positivo sul nostro fisico. Un aspetto non trascurabile dell’allenamento fisico è che esso produce in noi una sensazione di benessere e soddisfazione. Proprio quest’ultima e il vedere il raggiungimento del proprio obiettivo sempre più vicino permette di allontanare la voglia di dolci.

Cioccolato fondente

Se proprio ne sentiamo la necessità e non possiamo resistere, possiamo concedersi un po’ di cioccolato fondente. Il cioccolato fondente infatti contiene meno zuccheri rispetto agli altri, ma dobbiamo comunque fare attenzione alle sue specifiche. Infatti, La Redazione consiglia di consumare quello con almeno l’80% di cacao perché questo contiene almeno il 15% in meno di zuccheri per pari quantità.

Abbiamo visto i 5 trucchi infallibili per combattere e contrastare la voglia di dolci sia attraverso l’alimentazione, sia attraverso abitudini quotidiane.

