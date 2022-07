Il Cancro continua la striscia positiva che ormai lo coinvolge da qualche mese a questa parte. Per questo segno sembra finalmente andare tutto per il verso giusto, nella vita sentimentale e sul lavoro. Si prospetta un’estate ricca di eventi imperdibili e incontri misteriosi. Meglio prenotare un viaggio con gli amici se siamo in cerca di un partner. Ma il Cancro non sarà l’unico segno dello zodiaco a vivere due mesi intensi e propizi. Secondo l’astrologia, anche altri 3 segni potranno sfruttare la scia positiva portata dalla Superluna del 13 luglio. Abbiamo ormai superato la metà dell’anno e i pianeti stanno mutando i loro allineamenti. Vediamo chi potrà gioire nonostante il caldo afoso in arrivo nei prossimi giorni.

Non solo Cancro, secondo l’oroscopo di oggi anche questi 3 segni avranno un’estate appagante e carica di fortuna

Il primo segno che vedrà segnali positivi è quello dell’Acquario, tra i più fortunati del momento. Questo segno, abituato all’indipendenza, quando è in coppia è uno tra i più fedeli dello zodiaco. Quando si innamora, l’Acquario è concentrato solo sul partner e non c’è tentazione che regga. E finalmente, dopo mesi da single, incontrerà una persona che farà crollare ogni sua certezza sulle relazioni, in modo positivo. Non solo in amore, l’Acquario vedrà aprirsi uno spiraglio nel settore in cui desiderava lavorare da tempo. È il momento di cogliere l’opportunità o potrebbe pentirsene.

Amore e divertimento in vista per Leone e Scorpione

Sono loro gli altri due segni che vivranno un’estate a dir poco unica nel suo genere. Il Leone ormai aveva perso la speranza e pensava che l’amore non fosse scritto nelle sue carte. Ma ecco che i prossimi mesi gli faranno cambiare idea, ma dovrà comunque essere aperto alle possibilità. I Leone che sono in coppia e che aspettano di formare una famiglia si troveranno davanti alla proposta del secolo. La fortuna gira anche in campo finanziario, se si sta pensando di fare un investimento potrebbero finalmente agire.

Lo Scorpione è in un momento particolare della sua vita, si trova ad un crocevia e non sa dove andare. Questo momento di incertezza è servito a fare chiarezza su cosa vuole davvero dalla vita. Dopo aver tagliato i ponti con persone che non volevano il suo bene, si è sentito solo e scoraggiato. Per fortuna un cambio di tendenza porterà a nuove conoscenze che si trasformeranno in rapporti duraturi. Meglio approfittare del momento per divertirsi un po’ e rilassare la mente dai pensieri. La fortuna è dalla sua parte, è un peccato non sfruttarla.

Quindi non solo Cancro, secondo l’oroscopo di oggi gli aspetti favorevoli coinvolgeranno anche altri. In effetti, quando le stelle si allineano anche il carisma sale alla massima potenza. È impossibile resistere a quelle persone che emanano fascino da tutti i pori.

